華為擬推AI晶片挑戰英偉達 擺脫美國枷鎖

美國媒體報導，中國電信巨頭華為即將推出新款人工智慧晶片，欲抗衡英偉達（輝達）的市場地位。不過消息人士透露，中國希望實現晶片自給之路，「產能」仍是關鍵挑戰之一。

（德國之聲中文網）《華爾街日報》週三（8月13日）報導，華為在過去幾週以來，持續測試新款的昇騰Ascend 910C人工智慧（AI）晶片，盼能挑戰英偉達（Nvidia，又譯輝達）的市場地位。

消息人士透露，華為向潛在客戶表示，昇騰910C晶片可媲美英偉達的H100高階AI晶片，但後者受限於美國出口管制，無法直接在中國銷售。知情者稱，目前包含TikTok母公司字節跳動（ByteDance）、百度和中國國營電信商「中國移動」在內的企業，都已就購買昇騰910C進行初步討論。

多名消息人士稱，華為與這幾個潛在客戶初步談判，晶片訂單量可能超過7萬枚，總價值約為20億美元，最快計劃今年10月便會開始出貨。

不過，有鑑於華為仍可能遭美國進一步制裁或面臨更多出口管制，其製造設備和AI硬體中使用的最新記憶體晶片有可能會被美國的新規範限制，該公司當前仍面臨生產延遲問題。

華為未回應路透社及《華爾街日報》的置評請求。

美國商務部去年以國家安全為由制定規則，禁止英偉達向中國客戶銷售包括H100在內的先進晶片。為因應美國新規，英偉達推出多款專門為中國市場打造的晶片，其中包含備受關注的H20 AI晶片。

受限於美國規範，H20運算能力明顯低於H100晶片。今年5月有知情人士稱，H20在中國市場開局不順，潛在客戶對於H20是否優於華為昇騰910B晶片存在質疑。不過，隨著普遍效能測試結果良好，加上英偉達採取降價策略，以及華為面臨生產瓶頸，H20在中國銷量增加。

半導體研究公司SemiAnalysis 7月曾估計，H20晶片今年在中國的銷量將超過100萬枚，價值約120億美元，幾乎是華為昇騰910B預估銷量的2倍。

值得注意的是，中國科技產業近年來希望能急起直追，顯示北京企圖突破美國政府設下的重重阻礙，在中國境內開發可替代美國及其盟友製造產品。在中國政府投入數十億美元的支持下，華為已經成為中國人工智慧等領域的領先者，也是中國欲擺脫對美國技術依賴的關鍵角色。

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美國欲擴大對中限制

今年7月，彭博社報導指，美國正在計畫推出更嚴格的貿易規則，以避免美國先進科技流入中國。知情人士指出，美國擬實施一項名為「外國直接產品規則」（FDPR）的措施，旨在管控美國技術的交易，並規定凡是使用了美國技術製造的產品，即便是在他國製造，美國政府也有權阻止其銷售。

報導指出，該措施適用的企業包含日本東京電子，以及荷蘭半導體設備製造商阿斯麥（ASML，又譯艾司摩爾）。除此之外，美國也在考慮對特定的中國晶片企業實施額外製裁。

儘管美國官方尚未公佈明確方針，但彭博社報導稱，包含泛林集團（Lam）、科磊半導體（KLA）在內的美國企業都已在會議中向美國官員表示反對，並稱美國當前的貿易政策適得其反，損害了美國半導體公司，同時也未能像美國政府希望的那樣拖慢中國進步的腳步。

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（路透社、華爾街日報、彭博社）

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