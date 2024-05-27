華春瑩升任中國外交部副部長

長年擔任中國外交部發言人的華春瑩晉升外交部副部長。54歲的華春瑩是中國外交部現任領導層中唯一的女性。她任發言人期間，「戰狼外交」成為中國對外政策的特色。

（德國之聲中文網）根據本周一（5月27日）中國國務院發布的任免國家工作人員公告，外交部發言人華春瑩出任外交部副部長。

根據公開資料，華春瑩出生於1970年，畢業於南京大學英語專業。1992年進入外交部，曾被外派在駐新加坡大使館和駐歐盟使團工作。2012年華春瑩出任外交部新聞發言人，此後又擔任外交部部長助理、新聞司司長。

財新網的報導稱，華春瑩是外交部歷史上任職時間最長的新聞發言人。她還是首位「70後」的副部長，也是目前外交部領導層唯一的女性。在她之前，中國有過王海容、傅瑩兩位女性副外長。

「恭喜華大媽」

作為中國政府外交和對外宣傳的「面孔」，外交部新聞發言人是中國網民熟悉和樂於議論的官員。華春瑩在社群網站上被很多人稱為「華大媽」。

在有關華春瑩晉升的新聞下經過篩選的留言中，基本清一色都是祝賀和稱讚她的評論。但在中國無法登錄的X平台上，中文網民的評論充滿了嘲弄和不屑。

有人「恭喜華女士!選對了方向，上對了船，搭上了好列車，努力對了好方向」；有人說：「完全符合很多人的預測，背刺秦剛，和習近平訪問法國，回來之後陞官了。」

有人揶揄「華大媽能力絕對沒問題，少有的說瞎話不臉紅，亦是一種天賦「；「我可喜歡聽華春瑩大媽的聲音了，好羞恥」。

一位用戶認為：「儘管華春瑩是女性，但這並不代表女性的勝利。她的晉升實際上是中共體制內的一種政治安排，是她長期以來的戰狼式言論和行動的結果。」

發言人的升遷

與前外交部發言人趙立堅、駐法國大使盧沙野一樣，華春瑩也被國際輿論是為中國「戰狼外交」的代表。

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社群網站上對華春瑩的評論，也集中在她曾經公開發表過的「雷人」言論。例如「我是十四億分之一」，疫情之下中國才是真正「人民至上、生命至上」等。

2021年8月19日，在中國外交部例行記者會上，有記者就美國議員稱「中國壓迫14億人」提問，華春瑩回應稱：「我也是14億分之一，我的同事也是14億分之一，在場的中國媒體記者也屬於14億人民，我們怎麼沒有感受到任何壓迫？我們為什麼覺得生活在中國特別幸福、安全、自豪、驕傲？」

2021年2 月18日，面對有關中國外交官員在推特和臉書上的帳號數量激增的問題，華春瑩表示：「不知道他們有沒有調查過有多少外國媒體和外交官使用微信、微博？為什麼外國人可以使用中國的社群網站平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享訊息、溝通交流的渠道而已。」

華春瑩本人是活躍的推特用戶，經常發表讚揚中國發展成就、批評美國等西方對華政策、「揭露」美國民生艱難的英文推文。

華春瑩曾多次隨習近平出訪，包括2023年參加三藩市中美元首峰會。財新網的報導還指出，歷任外交部新聞司司長中，多人後來獲得重用，包括現任中聯部長劉建超和外交部副部長馬朝旭，還有被免職的前外交部長秦剛。

（綜合報導）

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