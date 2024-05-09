莫斯科大閱兵 普丁警告不要挑起全球衝突

蘇聯戰勝納粹德國79周年之際，普丁出席了莫斯科傳統的大閱兵活動。普丁在講話中強調，俄羅斯戰略部隊隨時處於戰備狀態。

（德國之聲中文網）在莫斯科紅場舉行的閱兵式上，俄羅斯總統普丁發表講話，他指責西方在冒險挑起全球衝突。普丁強調：俄羅斯會盡一切努力，避免發生全球衝突，"但同時也絕不會容忍任何人對俄羅斯發出威脅。"他表示，俄羅斯軍事力量隨時處於戰備狀態。普丁對參加閱兵式的九千多名官兵表示，俄羅斯有能力進行自衛，並稱那些正在烏克蘭戰鬥的士兵是英雄。

除此之外，俄羅斯總統普丁還指責西方試圖篡改蘇聯取得二戰勝利的歷史。普丁說："有人企圖篡改歷史真相，因為歷史真相妨礙了將殖民政策建立在謊言基礎上的那些人。""復仇主義、嘲弄歷史、竭力為今天納粹分子開脫，這是西方精英不斷引爆新的地區衝突、種族或宗教衝突的總政策的一部分"。

為"特別軍事行動"進行辯護

觀察家們認為，普丁在不斷利用紀念二戰勝利的機會，試圖將由他發起的"烏克蘭特別軍事行動"作為反法西斯鬥爭一部分。普丁一再強調，烏克蘭正在走當年德國納粹的老路。而那些對烏克蘭提供支持的國家，也正在被普丁劃入所謂的納粹陣營。

除此之外，普丁將其兩年前發動的侵烏戰爭視為對西方鬥爭的一部分。他認為，1989年柏林牆倒塌之後，俄羅斯受到了羞辱，因為西方勢力已經進入了莫斯科的原有勢力範圍。普丁在演說中談到這一問題時表示，很多國家已經拆毀了蘇軍烈士紀念碑。

勝利日之際，莫斯科市內展出據稱烏克蘭戰場上繳獲的德制豹2坦克。 圖片來源： Ulf Mauder/dpa/picture alliance

剛剛開始其第五個總統任期的普丁發表講話之後，俄軍士兵列隊通過紅場。閱兵式上展示的軍事技術包括RS-24 Jars 戰略核導彈發射架。不同於去年的是，儘管周四降溫下雪，還是舉行了俄軍戰機飛越紅場的儀式。今年的閱兵式由國防部長紹伊古擔任檢閱官。

一些閱兵和遊行活動被取消

除莫斯科紅場之外，其他一些城鎮也舉行了傳統的閱兵活動，但很多城市的閱兵活動則出於安全原因被取消，其中包括同烏克蘭接壤的布裡揚斯克和庫爾斯克市。今年的紅場閱兵式上，傳統的"不朽軍團"老兵方陣連續第二年被取消，理由也同樣是出於安全考慮。

79年前，隨著德軍宣佈投降，第二次世界大戰宣告結束。在西歐，二戰結束紀念日是五月八日，而在俄羅斯及前蘇聯國家這一紀念日則被定於五月九日。

（德新社，路透社，法新社）

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