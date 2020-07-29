  1. 跳轉至内容
  2. 跳轉至主選單
  3. 跳轉到更多DW網站
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

莫少平

中國知名維權律師、刑事訴訟律師。

跳轉至下一欄 深度報導

深度報導

China Universität

律師：許章潤稱嫖娼指控是"子虛烏有"

律師：許章潤稱嫖娼指控是"子虛烏有"

受到"嫖娼"指控的學者許章潤已經委託莫少平和尚寶軍律師，經由法律途徑追究警方針對他的行政處罰。莫少平表示，許章潤強調，當局對他的指控純屬"構陷"，並稱從未見過警方指稱曾與他發生過性關係的女子。
政治2020年7月29日
In China Festgenommener Autor Yang Hengjun und seine Frau Yuan Xiaoliang

英媒稱中國官方不批准楊恆均見律師

英媒稱中國官方不批准楊恆均見律師

英國《衛報》報導，上個月正式被以間諜罪起訴後，澳籍華裔作家楊恆均目前被關押在北京一個看守所內，無法與外界聯絡，不許接觸律師。當局甚至告訴楊恆均他可能因間諜罪面臨死刑。
政治2019年9月30日
China Bürgerrechtler Mo Shaoping

從"無法可依"到"有法不依"——解碼十九大(六)

從"無法可依"到"有法不依"——解碼十九大(六)

「全面依法治國」是中國黨和國家領導人習近平倡導的治國理念的一項核心內容。中共十九大召開前夕，北京律師莫少平接受德國之聲採訪，談到了他對中國司法現狀的看法和對十九大的期許。
政治2017年10月17日
China Deutschland Joachim Gauck spricht mit Menschenrechtsanwälten in der Botschaft in Peking

莫少平：高克善於傾聽、提問

莫少平：高克善於傾聽、提問

3月21日晚，正在北京訪問的德國聯邦總統高克，與中國幾位知名的維權律師和人權活動人士舉行了會面。律師莫少平在參加與高克的會面後，對德國之聲介紹了有關情況。
2016年3月22日
Gao Yu Journalistin China Archiv 2009

高瑜案終審改判五年

高瑜案終審改判五年

中國記者高瑜涉密案二審結束，法院將一審七年刑期改為五年。
2015年11月26日
China Prozeß gegen Gao Yu in Peking Archivbild

專訪：高瑜健康狀況不佳 將提取保候審

專訪：高瑜健康狀況不佳 將提取保候審

中國資深記者高瑜傳出在獄中健康惡化的情況。其代理律師莫少平對德國之聲表示，高瑜目前身體狀況不佳，接受全面體檢後查出脖子兩側淋巴出現病變，將盡快向法院為其提出取保候審。
2015年7月29日