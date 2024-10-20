荷蘭監獄迎倒閉潮 是否意味治安變好？

雖然全世界的囚犯人數不斷增加，但在荷蘭，身陷囹圄的人卻越來越少，有點監獄現在被改建為飯店或文化中心。這是不是代表荷蘭的犯罪率下降，治安越來越好呢？

（德國之聲中文網）美國、中國、土耳其和巴西屬於囚犯人數有增無減的國家；與此同時，荷蘭監獄卻越來越空。有些監獄甚至被改造成文化中心或飯店。造成這一現象的原因是，犯人越來越少。

但這是如何實現的？這真的是一個好的現象嗎？DW對統計數據和研究進行了分析。

根據荷蘭萊頓大學和英國朴茨茅斯大學的一項研究，2005年至2016年間，荷蘭的監禁率從每10萬居民94人下降到51人。

儘管這一趨勢並未持續下去，但根據歐盟統計局的數據，這一數據已經趨於平穩：2021年和2022年，該數字為54人。

荷蘭是歐洲少數幾個這一比率正在下降的國家之一。根據世界監獄簡報（WPB）數據，在德國、列支敦士登、保加利亞、捷克、羅馬尼亞和波羅的海國家也可以觀察到這種發展。

為什麼在荷蘭越來越少人入獄？

超越荷蘭的只有俄羅斯：根據WPB的數據，自2000年以來，俄羅斯的囚犯比例下降了59%。其原因是政治性的：囚犯被釋放去參加對烏克蘭的戰爭。

但在世界範圍內，監獄人口沒有任何下降的跡象——事實上，人數反而正在激增。自2000年以來，南美洲增加了224%，亞洲增加了141%，大洋洲增加了84%。

荷蘭監獄人口減少有幾個原因。其中包括刑期的長短、犯罪率的發展、判刑的做法、司法當局的工作、監禁和教化的成本以及相關的立法。

過去荷蘭關押犯人的飄浮監獄，如今用於為尋求庇護者提供住處 圖片來源： alimdi/IMAGO

服刑人數減少 服刑時間縮短

被判入獄的整體人數減少了，2005年有8305人被判處監禁，而2015年這一數字僅為4540人。根據研究報告，這一下降涉及到每一類犯罪。荷蘭的平均刑期也非常短，萊頓大學的犯罪問題專家在研究報告中指出，半數囚犯在一個月內就被釋放。

相比之下，根據洛桑大學的 SPACE I 報告，在46個歐洲理事會成員國中，平均只有5.2%的囚犯在監獄中度過不到六個月的時間；五分之一的囚犯服刑時間在一至三年之間。

審前拘留減少 犯罪數下降

另一個因素是審前拘留人數的減少。研究顯示，2005年有21029人被還押候審，2016年這一數字下降到13350人，減少了37%。

2005年至2016年間，記錄在案的刑事犯罪數量從2005年的130萬起降至2016年的93萬起。2018年，報告的犯罪數量為77萬起，創歷史新低。此後，這一數字又略有回升。根據Statista的數據，2022年荷蘭登記在冊的犯罪數量為79.8萬起。

街上的警察越來越多，但刑事犯罪調查人員卻越來越少？ 圖片來源： Remko De Waal/ANP/picture alliance

賦予檢察官更多權力

自2006年起，荷蘭檢察官可以在沒有法官參與的情況下處理案件，並做出非監禁判決，如罰款或社會工作。這將加快案件處理速度，減少法官的工作量。

令人意外的是，研究提到，改革並沒有導致檢察機構實施更多的處罰；反之，數量還在下降。

因此，許多案件沒有移交法院，有可能被判處監禁的犯罪嫌疑人數量也減少了，這又導致了監獄人口的減少。

荷蘭的毒品問題已成為隱患 圖片來源： WDR

調查緩慢

然而，犯罪問題研究員范瓦爾肯霍夫（Judith van Valkenhoef）和她的同事范德托爾（Edward van der Torre）在2017年發表的一項研究對荷蘭的「成功故事」提出不小的質疑。她指出（犯罪）調查效率低下，也缺乏起訴。

再回到本文開頭，該份關於監禁率的報告作者之一，朴茨茅斯大學教授、犯罪學家帕克斯（Francis Pakes）得出以下結論：監獄人口的減少並不一定意味著總體犯罪率的降低。

畢竟，如果不舉報或不調查犯罪，可能會導致定罪數量減少，但不會導致總體犯罪數量減少。例如，毒品團伙在荷蘭的影響力越來越大，就說明了這一點。

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