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荷蘭擴展光刻機出口管制 中方表示「不滿」

2024年9月8日

9月8日，中國商務部發布聲明稱，荷蘭政府決定進一步擴展針對晶片設備製造商阿斯麥ASML的出口管制， 中方對此感到「不滿」。

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9月6日，荷蘭宣佈進一步擴展ASML光刻設備的對華出口限制。
9月6日，荷蘭宣佈進一步擴展ASML光刻設備的對華出口限制。圖片來源： Peter Dejong/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）荷蘭政府上周五表示，將擴展對ASML旗下19070i和1980i深紫外線浸沒式光刻工具的出口限制，使其同去年美國單方面發布的出口限制相一致。

北京方面多次批評華盛頓向荷蘭、日本等盟友施加壓力，要求上述國家加入出口管制行列，以阻礙中國獲得生產晶片的高端設備。

中國商務部周日發布的聲明中稱：「近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，脅迫個別國家加嚴半導體及設備出口管制措施，嚴重威脅全球半導體產業鏈供應鏈穩定，嚴重損害相關國家和企業正當權益，中方對此堅決反對。 」

Symbolbild I PC circuit board
圖片來源： Imaginechina-Tuchong/imago images

中國商務部還敦促荷蘭方面，「從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，避免有關措施阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，不濫用出口管制措施。」 


美國方面不斷的游說已經成功阻止了荷蘭晶片設備製造商阿斯麥ASML向中國出口其最先進的光刻系統。荷蘭商務部上周五表示，荷蘭方面擴展出口限制的決定完全是為了捍衛「荷蘭自身的安全利益」。

（路透社）

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