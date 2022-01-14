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茉莉花革命
指2010年末至2011年初的北非突尼斯反政府示威導致政府倒台事件，因茉莉花是其國花而得名。
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深度報導
德語媒體：為什麼德國工業界不敢批評中國？
德語媒體：為什麼德國工業界不敢批評中國？
德國《世界報》關注到德國工業界同德國新外長推行的對華強硬路線唱反調，因為工業界「顯然不想也不能拿中國這個巨大的銷售市場來冒險」。《新蘇黎世報》發表文章分析為什麼哈薩克斯坦國內發生的騷亂讓北京當局感到不安。
政治
2022年1月14日
2022年1月14日
穆爾西被確認判處死刑
穆爾西被確認判處死刑
埃及第一位民選總統穆爾西周二被法院確認判處死刑，罪名包括組織越獄、間諜罪和下令對抗議者採取暴力等。這一決定也遭致國際社會的批評。
2015年6月16日
2015年6月16日
突尼斯即將結束過渡政府狀態
突尼斯即將結束過渡政府狀態
茉莉花革命結束4年後，突尼斯終於將選舉出一名新總統，結束該國過渡政府的狀態。
2014年12月21日
2014年12月21日
突尼斯："茉莉花"後首次民選總統
突尼斯："茉莉花"後首次民選總統
"茉莉花革命"逾三年後突尼斯迎來首次民主總統大選。
2014年11月24日
2014年11月24日
危機四伏的突尼斯
危機四伏的突尼斯
危機四伏的突尼斯
2013年8月19日
2013年8月19日
11 張圖
茉莉花周年 重點在街頭
茉莉花周年 重點在街頭
中國的茉莉花運動已經過去整整一年，旅美政治學者王軍濤認為這場未完成的革命有著重要意義。
2012年2月20日
2012年2月20日
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