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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

茉莉花革命

指2010年末至2011年初的北非突尼斯反政府示威導致政府倒台事件，因茉莉花是其國花而得名。

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深度報導

對於德國很多行業來說中國早就成為最為重要的銷售市場。

德語媒體：為什麼德國工業界不敢批評中國？

德語媒體：為什麼德國工業界不敢批評中國？

德國《世界報》關注到德國工業界同德國新外長推行的對華強硬路線唱反調，因為工業界「顯然不想也不能拿中國這個巨大的銷售市場來冒險」。《新蘇黎世報》發表文章分析為什麼哈薩克斯坦國內發生的騷亂讓北京當局感到不安。
政治2022年1月14日
Mohamed Mursi Urteil Kairo Todesurteil

穆爾西被確認判處死刑

穆爾西被確認判處死刑

埃及第一位民選總統穆爾西周二被法院確認判處死刑，罪名包括組織越獄、間諜罪和下令對抗議者採取暴力等。這一決定也遭致國際社會的批評。
2015年6月16日
Tunesien Präsidentschaftswahl (Moncef Marzouki und Beji Caid Essebsi)

突尼斯即將結束過渡政府狀態

突尼斯即將結束過渡政府狀態

茉莉花革命結束4年後，突尼斯終於將選舉出一名新總統，結束該國過渡政府的狀態。
2014年12月21日
Kombi-Bild Beji Caid Essebsi und Moncef Marzouki

突尼斯："茉莉花"後首次民選總統

突尼斯："茉莉花"後首次民選總統

"茉莉花革命"逾三年後突尼斯迎來首次民主總統大選。
2014年11月24日
Internet-Café in Tunis (Foto: Anne Allmeling /DW)

危機四伏的突尼斯

危機四伏的突尼斯

危機四伏的突尼斯
2013年8月19日11 張圖
A policeman, center, urges people to leave as they gather in front of a McDonald's restaurant which was a planned protest site in Beijing, China, Sunday, Feb. 20, 2011. Jittery Chinese authorities staged a concerted show of force Sunday to squelch a mysterious online call for a "Jasmine Revolution" apparently modeled after pro-democracy demonstrations sweeping the Middle East. (Foto:Andy Wong/AP/dapd)

茉莉花周年 重點在街頭

茉莉花周年 重點在街頭

中國的茉莉花運動已經過去整整一年，旅美政治學者王軍濤認為這場未完成的革命有著重要意義。
2012年2月20日