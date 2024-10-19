英外相訪華談敏感話題 中方:台港不容干涉

外界觀察，英國外交大臣拉米訪華旨在重置雙邊關係。事實上，在尋求推動中英貿易的同時，拉米在中國也提到了香港、新疆和台灣以及俄烏戰爭等問題。

（德國之聲中文網）英國外交大臣戴維‧拉米（David Lammy，林德偉）於10月18日至19日對中國進行了為期兩天的訪問，這是英國六年來第二位訪華的外相，也是工黨政府7月上台以來首次有內閣大臣訪問中國。

拉米於19日上海與在華開展業務的英國商界領袖會面。路透社報導稱，拉米在接受媒體採訪時表示：「我一直在與英國產業界交談，重要的是要記住，95%的業務並不涉及國家安全領域」，「當然，有一些涉及國家安全利益的領域，我們將始終把國家安全利益放在首位，但人們希望看到一致性，企業也希望獲得穩定和確定性」。

拉米還表示，他在同中國外交部長王毅會面時談及香港、新疆和台灣等問題，「我們能夠進行這些對話，提出困難和具有挑戰性的問題」。他補充道，英國對台灣的立場在工黨政府的領導下沒有改變，並對「我們在台灣海峽看到的一些緊張局勢表示擔憂，因為這不符合國際社會的利益。拉米認為，雙方需要開展更多外交，並表示，希望明年再同王毅會面。

王毅：中英關係「現在站在新的起點上 圖片來源： Florence Lo/REUTERS

「新的起點」

前往上海之前，拉米18日在北京分別會見了中國國務院副總理丁薛祥和外交部長王毅。在與王毅的會晤中，拉米表示，英國和中國有必要增加雙邊接觸。他指出，作為全球大國，兩國有義務共同努力，為複雜挑戰找到務實的解決方案。英國外交部在會後的聲明中還表示，雙方明確了務實、互利合作的領域。

根據中國外交部發布的消息，王毅在釣魚台國賓館會見拉米時表示，中英關係「現在站在新的起點上。英國工黨政府提出發展長期、穩定、有戰略意義的對華關係，中方對此積極評價。」王毅還指出：「中方同意全面恢復兩國各領域對話合作機制，積極開展貿易、金融、綠色發展、科技、衞生、教育人文等領域互利合作。世界正面臨前所未有挑戰，大國競爭不應成為這個時代的底色。」

拉米表示，對「我們在台灣海峽看到的一些緊張局勢表示擔憂」 圖片來源： Global News/REUTERS

俄烏戰爭和人權問題

英國外交部的會後聲明介紹，拉米還提出了一些外交政策和安全問題，包括俄烏戰爭。拉米重申，對中國向俄羅斯軍工綜合體供應設備的擔憂可能會損害中國與歐洲的關係。這名外交大臣還敦促王毅採取一切措施調查並防止中國公司向俄羅斯軍方供貨。

雙方還討論了人權問題，包括新疆問題，拉米指出，即使中英存在分歧，這也是兩國必須交涉的領域。英國外交部繼續介紹，香港是雙方共同關心的問題，拉米對《香港國安法》的實施和對英國公民黎智英的遭遇表示嚴重關切，再次呼籲中國當局釋放他。

中國外交部則指出，王毅告訴拉米：「台灣、香港事務是中國內政，不干涉內政是國際關係基本準則。雙方應相互尊重彼此關切，在平等相待基礎上加強對話，增進瞭解，為交流合作營造氛圍。」

改善中英關係？

中國官媒《環球時報》18日晚間就英國外相拉米訪華發表社評指出，此行「是斯塔默政府調整英國對華關係的最新行動，被輿論賦予了改善以及為雙邊關係重回正軌創造積極條件的期待」。然而，文章同時寫道，拉米此訪能否結束英國對華外交和對華政策的「混亂」和迷航狀態，實現兩國關係全局性的改善，還有待觀察。

路透社分析指出，這次訪問發生在中歐關係因多個貿易問題惡化，以及中美關係緊張的背景下。過去十年，英國對中國的態度發生了重大轉變，從聲稱要成為中國在歐洲最大的支持者，到成為其最激烈的批評者之一，現在又試圖在新工黨政府領導下改善關係。

英國的工黨政府正在對英中關係進行跨部門的全面「審計」，並表示在面對中國時將「目光清晰「，特別鑑於有關中國網路駭客攻擊以及在英國本土從事間諜活動的指控。

（英國外交部網站、中國外交部網站、路透社、美聯社、法新社）

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