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英國
英國本土由大不列顛島、愛爾蘭島東北部分及一系列較小島嶼共同組成，位於歐洲大陸西北面。國土面積24萬平方公里，人口6500餘萬。
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即時新聞
2024年4月16日
2024年4月16日
英國保證在英港人安全 港府批唱衰國安法
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深度報導
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國加碼軍援烏克蘭 柏林敦促加大對烏防空援助
英國首相本周二訪問華沙，並將宣佈再向基輔額外提供5億英鎊軍援以及「暴風之影」遠程導彈等武器設備。據彭博社援引消息人士報導，德國政府正在敦促美國向烏克蘭提供至少一套「愛國者」防空系統。
政治
2024年4月23日
2024年4月23日
英政府批評中國駭客攻擊
英政府批評中國駭客攻擊
英國政府周一就針對該國選舉委員會以及議員的駭客攻擊作出譴責。這些駭客行動被認為與中國政府有關。相關個人和公司受到制裁。
政治
2024年3月25日
2024年3月25日
23條立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕
23條立法：周六正式上路 英澳促公民旅行要警惕
香港立法會通過《維護國家安全條例草案》，完成香港《基本法》第23條立法後，該條例在周六刊憲生效。香港特首李家超表示，新法生效後香港可輕裝上陣，全神貫注發展經濟。與此同時，英國和澳洲更新了前往香港的旅行建議。
政治
2024年3月23日
2024年3月23日
王毅會見布林肯: 「坦誠且具建設性」
王毅會見布林肯: 「坦誠且具建設性」
慕尼黑安全會議期間，中國外交部長王毅分別與美國國務卿布林肯和英國外交大臣卡梅倫舉行會談。美英雙方皆提到與中方存在分歧的問題。
政治
2024年2月17日
2024年2月17日
英國智庫：全球衝突預示「危險的十年」
英國智庫：全球衝突預示「危險的十年」
英國一家軍事智庫警告說，全球緊張局勢預示著人類面臨「很可能是更加危險的十年」，西方國家面臨包括俄羅斯對烏克蘭的持續入侵、中國的軍事現代化和中東事件所帶來的各種挑戰。
政治
2024年2月13日
2024年2月13日
為運動員打廣告 TikTok與英國奧運代表隊合作
為運動員打廣告 TikTok與英國奧運代表隊合作
距離四年一度的夏季奧運僅剩數個月，各國隊伍已開始為場上和場外的表現做準備。英國奧運代表隊與TikTok簽訂了贊助協議，希望擴大運動員們的網路影響力。
體育
2024年2月12日
2024年2月12日
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焦點話題
羅冠聰在英申請政治庇護
今年6月底，香港民主人士羅冠聰在國安法實施前離開香港。在英國停留近6個月後，他在臉書及英國《衛報》發文，宣佈自己已申請政治庇護。
政治
2020年12月21日
2020年12月21日