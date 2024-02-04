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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭
Großbritannien Brexit
圖片來源： Reuters/N. Hall

英國退歐

2016年6月23日，英國就是否留在歐盟舉行全民公投，並以微弱多數決定退出歐盟。

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深度報導

英國和歐盟在四年前分道揚鑣

英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？

英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？

英國在四年前正式脫離歐盟。未來12個月內，英國即將舉行下屆大選，但已經沒有人再談及脫歐議題。究竟脫離歐盟對英國人帶來了什麼改變呢？
政治2024年2月4日
AfD Europawahlversammlung Alice Weidel

選項黨主席：「德國脫歐」也是一個選項

選項黨主席：「德國脫歐」也是一個選項

選項黨主席威德爾在接受媒體採訪時表示，歐盟必須進行大刀闊斧的改革，否則，德國就應效仿英國就退出歐盟舉行全民公投。此番言論立即在德國引起了廣泛的討論。
政治2024年1月23日
Symbolbild - Tee

紅茶與皇室：德國人眼裡的英國人

紅茶與皇室：德國人眼裡的英國人

德國人眼中的英國人是什麼樣子？酷愛喝茶、瘋狂政壇、黑暗料理、過分有禮……我們整理出德國人對英國人的10大刻板印象。
文化2023年5月6日
倫敦罷工的護理人員：要求公平薪資

罷工潮讓英國陷入癱瘓

罷工潮讓英國陷入癱瘓

英國目前幾乎沒有一天不發生罷工。本周二公立醫院的護理人員罷工，周三則是輪到救護車駕駛員。即將到來的聖誕節可能會讓情況更糟糕。
經濟2022年12月20日
external

成也蕭何 敗也蕭何：約翰遜的戲劇人生

成也蕭何 敗也蕭何：約翰遜的戲劇人生

他不修邊幅，口無遮攔，很會討公眾喜歡，有著強烈個人風格的約翰遜如何一步步走向唐寧街，又為何會人氣盡失，走到下台這一步呢？
政治2022年7月8日02:31 分鐘
Großbritannien London | Boris Johnson unterzeichnet Brexit-Handelsabkommen

脫歐一周年：英國人付出的代價值得嗎？

脫歐一周年：英國人付出的代價值得嗎？

在與歐盟簽訂新的貿易協議一年之後，英國對歐盟的出口大幅下降。漁業、北愛爾蘭和金融業還有若干未竟之宜，英國脫歐前景如何？ 
政治2021年12月31日
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