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圖片來源： Reuters/N. Hall
英國退歐
2016年6月23日，英國就是否留在歐盟舉行全民公投，並以微弱多數決定退出歐盟。
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深度報導
英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國脫歐四周年：脫歐？什麼脫歐？
英國在四年前正式脫離歐盟。未來12個月內，英國即將舉行下屆大選，但已經沒有人再談及脫歐議題。究竟脫離歐盟對英國人帶來了什麼改變呢？
政治
2024年2月4日
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選項黨主席：「德國脫歐」也是一個選項
選項黨主席：「德國脫歐」也是一個選項
選項黨主席威德爾在接受媒體採訪時表示，歐盟必須進行大刀闊斧的改革，否則，德國就應效仿英國就退出歐盟舉行全民公投。此番言論立即在德國引起了廣泛的討論。
政治
2024年1月23日
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紅茶與皇室：德國人眼裡的英國人
紅茶與皇室：德國人眼裡的英國人
德國人眼中的英國人是什麼樣子？酷愛喝茶、瘋狂政壇、黑暗料理、過分有禮……我們整理出德國人對英國人的10大刻板印象。
文化
2023年5月6日
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罷工潮讓英國陷入癱瘓
罷工潮讓英國陷入癱瘓
英國目前幾乎沒有一天不發生罷工。本周二公立醫院的護理人員罷工，周三則是輪到救護車駕駛員。即將到來的聖誕節可能會讓情況更糟糕。
經濟
2022年12月20日
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成也蕭何 敗也蕭何：約翰遜的戲劇人生
成也蕭何 敗也蕭何：約翰遜的戲劇人生
他不修邊幅，口無遮攔，很會討公眾喜歡，有著強烈個人風格的約翰遜如何一步步走向唐寧街，又為何會人氣盡失，走到下台這一步呢？
政治
2022年7月8日
2022年7月8日
02:31 分鐘
脫歐一周年：英國人付出的代價值得嗎？
脫歐一周年：英國人付出的代價值得嗎？
在與歐盟簽訂新的貿易協議一年之後，英國對歐盟的出口大幅下降。漁業、北愛爾蘭和金融業還有若干未竟之宜，英國脫歐前景如何？
政治
2021年12月31日
2021年12月31日
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