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英國：持刀襲擊案疑凶身份「傳言」引發警民衝突

2024年7月31日

為三名索斯波特襲擊案遇難女孩舉行的悼念活動中，一些示威者聽信「傳言」在一家清真寺前舉行集會，並同警方發生了衝突。

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暴力衝突中，有22名警員受傷。
暴力衝突中，有22名警員受傷。圖片來源： Pat Hurst/PA Wire/dpa/picture alliance

（德國之聲中文網）周二，數十名示威者在英國北部城市索斯波特（ Southport）同警方發生了衝突。此前，這裡發生了持刀行兇案件，造成三名兒童喪生。
示威人群向警方投擲石塊和瓶子，並縱火燒毀了一輛停在清真寺前的警車。警方表示，衝突中至少有22名警員受傷。

持刀行兇事件發生後，警方已經於周日逮捕了一名現年17歲、來自威爾斯的嫌疑人。網路上傳播的虛假訊息卻是嫌疑人是一名乘船進入英國的庇護申請者。

騷亂事件的背後

警方表示，索斯波特暴力衝突的參與者是英國極右團體「保衛英國同盟」（English Defence League）的支持者。警方稱，有關持刀行兇案犯罪嫌疑人身份的「傳言」是導致此次騷亂的直接原因，而有些人在利用這樣的謠言「煽動暴力和擾亂秩序」。

英國內政大臣庫帕（ Yvette Cooper）對騷亂事件予以譴責，並形容周二的暴力場面「完全是一種恥辱」。她對英國媒體表示：「這種暴力場面同索斯波特社區團結一致、相互支持、撫慰遇難者家庭的做法形成了鮮明對比。」

暴力衝突發生前，曾有數以千計的民眾前來悼念死難者。
暴力衝突發生前，曾有數以千計的民眾前來悼念死難者。圖片來源： James Speakman/PA Wire/dpa/picture alliance

此前，庫珀在英國議院表示，她已向社媒公司發出呼籲，要求他們對持刀襲擊案發生後網路上出現的種種傳言「承擔起應付的責任。」

 

大批民眾前來悼念兇案死難者

持刀行兇事件發生後，前來索斯波特事發地點悼念死難者的民眾絡繹不絕，直至周二發生暴力衝突。
英國首相斯塔默（Keir Starmer）前往事發地敬獻鮮花，並表示，這一悲劇刺痛了整個「國家的神經」。他說：「我來到這裡，是為了向死難者及其家人表達敬意，他們正在經受的痛苦和悲傷，是我們大多數人無法想像的，也是我作為一名父親所無法想像的。」  

一些圍觀者則對斯塔默發出質問，其中一人說到：「首相先生，我們的街道上，還要有多少人死於非命？」

持刀襲擊案中，共有三名兒童喪生，他們分別是6歲、7歲和9歲，另有多名兒童和兩名成人受傷。他們是來參加當地一家舞蹈學校的活動的。

（法新社，美聯社，德新社，路透社）

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