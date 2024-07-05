英國大「變天」 執政黨慘敗 工黨大勝

在英國大選中，工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）帶領工黨取得壓倒性勝利，成為英國新首相。這次大選標誌著目前執政的保守黨2010年以來的長期執政結束，也讓英國政治版圖發生了巨大變化。

（德國之聲中文網）英國工黨贏得壓倒性勝利。在剛剛結束的英國大選中，工黨獲得了至少410個席位，佔總票數的33.9%，超過了絕對多數的門檻。工黨領袖斯塔默（Keir Starmer）成為英國新任首相。這一勝利不僅結束了保守黨14年的執政，也標誌著英國政治進入了一個新時代。

前英國首相莉茲‧特拉斯（Liz Truss）在此次選舉中失去了她在諾福克西南部的議席。特拉斯曾是英國歷史上在任時間最短的首相，僅執政49天。她的繼任者，現任首相裡希‧蘇納克（Rishi Sunak）執政將近兩年，也在這次選舉中失去了保守黨的多數席位。

「改變現在開始」

保守黨在這次選舉中席位驟降至118個，僅佔23.7%的選票，遠遠落後於工黨。這一結果對保守黨來說是一次歷史性的失敗，標誌著他們自2010年以來的連續執政告一段落。

自由民主黨在此次選舉中表現出色，贏得了71個席位，佔總票數的14.3%，成為議會中的第三大黨。而由奈傑爾‧法拉奇（Nigel Farage）領導的右翼民粹主義改革黨首次進入議會，獲得了8個席位，佔總票數的12.2%。

斯塔默在勝選後在倫敦的勝利派對上宣佈：「改變現在開始。」 圖片來源： Kin Cheung/AP Photo/picture alliance

世界各國領導人紛紛向斯塔默表示祝賀。愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）在社群網站上祝賀斯塔默取得全面勝利，並表示期待與他合作。澳洲总理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）也表示期待與斯塔默政府合作，特別是在美英澳安全聯盟（AUKUS）協議方面。加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）和紐西蘭總理勒克森（Christopher Luxon）也對斯塔默的勝利表示祝賀。

蘇納克承認失敗

斯塔默在勝選後表示，工黨將致力於國家的「重建」，並強調政治應回歸公共服務，展示政治可以成為一種積極的力量。他在倫敦的勝利派對上宣佈：「改變現在開始。」

現任首相裡希‧蘇納克（Rishi Sunak）在保住了自己在約克郡的席位後，承認了保守黨的失敗，並向工黨領袖斯塔默表示祝賀。他在演講中表示：「英國人民今晚發出了一個清醒的訊號，我們需要從中吸取教訓。」

新首相的挑戰

斯塔默上任後，將面臨諸多國內外挑戰。他承諾將繼續支持烏克蘭，減少與歐盟的貿易壁壘，幫助小企業。同時，新政府需處理塔塔鋼鐵公司的碳排放問題、私有化水公司引發的污水污染問題以及與初級醫生的薪資談判等緊迫問題。

中國創立的快時尚零售商Shein據稱已於6月向英國市場監管機構秘密提交了文件，啟動了可能在年底前在倫敦上市的進程。工黨已與Shein會面，並表示支持這一可能對英國市場有利的交易。然而，Shein的勞工實踐、供應鏈和進口稅豁免的問題可能給工黨帶來難題。

工黨在此次大選中的勝利為英國政治注入了新的活力。斯塔默承諾帶領國家走向復興，重建公眾對政治的信任。新政府的政策和舉措將對英國未來的政治、經濟和社會產生深遠影響。

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（綜合報導）

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