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英國外交大臣拉米：應徹底改變英國與中國的關係

2024年10月9日

今年7月剛剛上任的英國工黨領導的新內閣，正在同前一屆政府的對華關係拉開距離。外交大臣拉米認為，有必要徹底改變英中關係。

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英國外交大臣拉米（後）同斯塔默首相
英國外交大臣拉米（後）同斯塔默首相圖片來源： Stefan Rousseau/REUTERS

（德國之聲中文網）路透社引述消息人士稱，英國外交大臣拉米（David Lammy）將於下周訪問中國。報導稱，英國新工黨政府尋求減少與中國的對抗性關係，並恢復貿易和投資談判。

蘇納克領導的前保守黨政府曾將中國稱為"劃時代的挑戰"，在涉及中國問題時，採取了很多對立立場。

工黨組建的內閣希望對此有所調整，特別是在投資領域。但是，英國不太可能在諸如中國公司參與提供關鍵基礎設施、人權以及恢復中國國際電視台（CGTN）在英國的落地許可等問題上做出讓步。

兩位不具名的消息人士向路透社透露，拉米將在北京與中國官員以及在上海與英國公司代表會面。他還誓言"要徹底改變英國與中國的關係"。

英國新上任的首相斯塔默在8月的一次電話通話中對中國國家主席習近平表示，英中兩國必須能夠坦率地談論分歧，同時尋求更緊密的經濟聯繫，以及在全球問題上進行合作。

路透社還稱，英國財政大臣裡夫斯（Rachel Reeves）也在考慮近期訪問中國。

中國是英國第六大貿易夥伴，英國官方數據顯示，中英貿易佔英國對外貿易總額的5%。

報導同時指出，英中之間有關香港間諜指控以及中國在倫敦設立新大使館的計劃等問題尚有待解決，這些障礙可能會減緩恢復談判和推動新的投資計劃。

（路透社等）

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