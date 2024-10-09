英國外交大臣拉米：應徹底改變英國與中國的關係

今年7月剛剛上任的英國工黨領導的新內閣，正在同前一屆政府的對華關係拉開距離。外交大臣拉米認為，有必要徹底改變英中關係。

（德國之聲中文網）路透社引述消息人士稱，英國外交大臣拉米（David Lammy）將於下周訪問中國。報導稱，英國新工黨政府尋求減少與中國的對抗性關係，並恢復貿易和投資談判。

蘇納克領導的前保守黨政府曾將中國稱為"劃時代的挑戰"，在涉及中國問題時，採取了很多對立立場。

工黨組建的內閣希望對此有所調整，特別是在投資領域。但是，英國不太可能在諸如中國公司參與提供關鍵基礎設施、人權以及恢復中國國際電視台（CGTN）在英國的落地許可等問題上做出讓步。

兩位不具名的消息人士向路透社透露，拉米將在北京與中國官員以及在上海與英國公司代表會面。他還誓言"要徹底改變英國與中國的關係"。

英國新上任的首相斯塔默在8月的一次電話通話中對中國國家主席習近平表示，英中兩國必須能夠坦率地談論分歧，同時尋求更緊密的經濟聯繫，以及在全球問題上進行合作。

路透社還稱，英國財政大臣裡夫斯（Rachel Reeves）也在考慮近期訪問中國。

中國是英國第六大貿易夥伴，英國官方數據顯示，中英貿易佔英國對外貿易總額的5%。

報導同時指出，英中之間有關香港、間諜指控以及中國在倫敦設立新大使館的計劃等問題尚有待解決，這些障礙可能會減緩恢復談判和推動新的投資計劃。

（路透社等）

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