英國外交大臣尋求推動中英貿易

英國外交大臣拉米（David Lammy，林德偉）今年7月上任後首次訪問中國，並於本周五與中國外長王毅、主管科技領域的中國副總理丁薛祥會面。啟程訪華前，拉米告訴記者，他預計將與中方討論一些有分歧的話題。

（德國之聲中文網）英國外交大臣拉米（林德偉）周五（10月18日）與中國外交部長王毅在北京會談開始時表示，英中兩國在氣候、能源、科學技術、貿易投資、健康和發展等方面有著廣泛的合作，雙邊互利合作的深度與廣度讓他深受鼓舞。不過，拉米同時也強調稱，英國"始終把國家利益和國家安全放在首位"。

他說，北京和倫敦雖然有著截然不同的發展歷史以及觀點，但卻應該能夠找到務實的解決方案來應對複雜的挑戰。

英國外交大臣拉米10月18日在北京與中國外長王毅會面 圖片來源： Florence Lo/REUTERS

這是拉米今年7月上任後首次訪問中國，他尤其強調在貿易和投資等領域英國與中國展開合作的空間。此前拉米曾說過，與中國的接觸應本著務實的態度，對於英國和全球利益而言，它是必要的。

中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館會晤拉米時表示，"中英關係現在站在一個新的起點上。大國之間的競爭不應成為這個時代的主旋律。"他還補充說，北京認為英國工黨對外關係的新模式是"積極的"，"在當前符合雙邊關係的需要"。

周五，拉米還會晤了主管科技領域的中國副總理丁薛祥。拉米此次訪華行程為期兩天，周六他將前往上海與英國商界領袖會面。英國政府數據顯示，中國（不含香港）是英國的第六大貿易夥伴，佔英國總貿易額的5%。目前，兩國的貿易交往呈明顯的下降趨勢。直到今年第一季度末，兩國的年貿易總額同比下降了21%。

拉米會晤主管科技領域的中國副總理丁薛祥 圖片來源： Florence Lo/REUTERS

分歧話題

啟程訪華前，拉米告訴記者，他預計將與中方討論一些有分歧的話題，如間諜指控、北京對俄羅斯在烏克蘭問題上的支持、人權以及原英屬殖民地香港問題。英國《衛報》周四報導稱，英國現執政的工黨正在脫離它當年自己推動的將對新疆維吾爾人的打壓定義為"種族滅絕"的政策，現在，倫敦政府的說法是，"種族滅絕是只能由國際法庭做出的裁決"。

人權組織人權觀察中國部副主任王松蓮表示："英國外相林德偉上任時矢言將重振英國對國際法的承諾。訪問中國這樣一個經常設法顛覆、操弄或漠視國際法律框架的國家，無疑將考驗他的志向。林德偉應以尊重人權為核心，為英中關係奠立堅實基礎。 "

(法新社、人權觀察等）

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