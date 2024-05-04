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若川普胜選將會再次支持台灣？

2024年5月4日

曾獲美國前總統川普派任駐歐洲安全與合作組織大使的吉爾摩在台灣表示，若是川普再次入主白宮，將會再次支持台灣。

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今年11月，川普将再次與民主黨總統候選人拜登對決
今年11月，川普将再次與民主黨總統候選人拜登對決圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）曾由川普任命的美國駐歐洲安全與合作組織大使吉爾摩（James Gilmore）本周六（5月4日）表示，他相信，若川普这次贏得美國大選，他將再次支持台灣。2017至2021年川普担任美國總統期間，美台互動十分頻繁，華盛頓先後十度宣佈對台軍售。2016 年，川普在贏得大選後不久就與台灣總統蔡英文互通電話，這引起了北京的不滿。

吉爾摩表示，川普不是一個孤立主義者，他的舉動是為了讓美國的盟國更重視自身的防務。吉爾摩在亞太堅韌研究基金會(Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation, CAPRI)發表演講時說：「我相信川普总統再度入主白宮後，將會支持台灣，就像他在第一個任期。」 

今年11月，川普将再次與民主黨總統候選人拜登對決。吉爾摩此次台灣之行將會與台灣總統蔡英文見面，但由於時間安排問題，不會與即將在5月20日就職的當選總統賴清德會面。他還表示將會向川普报告此次的出訪，並轉達來自台灣的任何訊息：「我相當期待寫一份報告並將其呈交給川普总統。不知道他會如何處理這類文件，但我已下定決心，可以提供幫助。」

如果川普再度當選 世界會變成什麼樣？

共和黨人士吉爾摩曾在1998年至2002年任弗吉尼亞州州長，他認為，台灣與美國之間的溝通渠道已相當牢固，他無需充當傳話人的角色。美國是台灣這個民主國家最重要的國際支持者和武器供應方，這引發中國不滿，北京也加大了對台灣的軍事和政治壓力。

這並非是今年首個前往台灣的美國政治人物。今年2月，美國眾議院跨黨派代表團訪問台灣，其中包括中國特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher），他當時曾表示，無論誰贏得選舉，美國都將繼續支持台灣。

（路透社等）