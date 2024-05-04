若川普胜選將會再次支持台灣？

（德國之聲中文網）曾由川普任命的美國駐歐洲安全與合作組織大使吉爾摩（James Gilmore）本周六（5月4日）表示，他相信，若川普这次贏得美國大選，他將再次支持台灣。2017至2021年川普担任美國總統期間，美台互動十分頻繁，華盛頓先後十度宣佈對台軍售。2016 年，川普在贏得大選後不久就與台灣總統蔡英文互通電話，這引起了北京的不滿。

吉爾摩表示，川普不是一個孤立主義者，他的舉動是為了讓美國的盟國更重視自身的防務。吉爾摩在亞太堅韌研究基金會(Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation, CAPRI)發表演講時說：「我相信川普总統再度入主白宮後，將會支持台灣，就像他在第一個任期。」

今年11月，川普将再次與民主黨總統候選人拜登對決。吉爾摩此次台灣之行將會與台灣總統蔡英文見面，但由於時間安排問題，不會與即將在5月20日就職的當選總統賴清德會面。他還表示將會向川普报告此次的出訪，並轉達來自台灣的任何訊息：「我相當期待寫一份報告並將其呈交給川普总統。不知道他會如何處理這類文件，但我已下定決心，可以提供幫助。」

如果川普再度當選 世界會變成什麼樣？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

共和黨人士吉爾摩曾在1998年至2002年任弗吉尼亞州州長，他認為，台灣與美國之間的溝通渠道已相當牢固，他無需充當傳話人的角色。美國是台灣這個民主國家最重要的國際支持者和武器供應方，這引發中國不滿，北京也加大了對台灣的軍事和政治壓力。

這並非是今年首個前往台灣的美國政治人物。今年2月，美國眾議院跨黨派代表團訪問台灣，其中包括中國特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher），他當時曾表示，無論誰贏得選舉，美國都將繼續支持台灣。

（路透社等）