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艾爾多安

土耳其政治人物。伊斯蘭主義者

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即時新聞

2024年4月1日

土耳其地方選舉 艾爾多安政黨遭遇慘敗

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深度報導

從2003年至今 艾爾多安一直擔任土耳其總理

艾爾多安要退出政壇？

艾爾多安要退出政壇？

在土耳其舉行地方選舉之前，總統艾爾多安宣佈將退出政壇。他表示這將是他的最後一次選舉。不過這已經不是他第一次這樣說了。這一次，他會說話算數嗎？
政治2024年3月30日
普丁與艾爾多安9月4日在索契舉行會晤

普丁要求未滿足 黑海糧食協議仍無解

普丁要求未滿足 黑海糧食協議仍無解

俄羅斯總統普丁與土耳其總統艾爾多安在索契的會晤，未能給國際社會期待的黑海糧食協議重啟帶來好消息。普丁再次要求西方先滿足他的條件。
政治2023年9月5日
普京与艾爾多安周一在索契會晤

普丁会晤艾爾多安 黑海糧食協議有望重啟？

普丁会晤艾爾多安 黑海糧食協議有望重啟？

俄羅斯總統普丁與土耳其总统艾爾多安周一在俄羅斯黑海渡假勝地索契舉行會晤。艾爾多安希望能說服普丁重啟對烏克蘭糧食出口至關重要的黑海糧食運輸協議。
政治2023年9月4日
黑海糧食協議允許烏克蘭出口超過3200萬噸穀物，主要出口到發展中國家

艾爾多安稱普丁同意延長黑海糧食協議

艾爾多安稱普丁同意延長黑海糧食協議

如果不續簽，目前的黑海糧食協議將於7月18日失效。土耳其总统艾爾多安表示，俄羅斯已同意延長黑海糧食協議，但克里姆林宮尚未就此事發表任何聲明。
政治2023年7月15日
安卡拉的F-16夢想就要實現了

土耳其獲得美國戰機後同意瑞典加入北約

土耳其獲得美國戰機後同意瑞典加入北約

土耳其一直想得到美制F-16新型戰機，在華盛頓表態支持安卡拉推進軍備現代化之后，艾爾多安同意瑞典加入北約。
政治2023年7月11日
Litauen Vilnius | VOR dem NATO-Gipfel | Flaggen NATO & Ukraine

烏克蘭希望北約峰會上收到入盟邀請

烏克蘭希望北約峰會上收到入盟邀請

北約現行原則包括，不接受處在戰爭中的國家成為新會員。這一條原則也對烏克蘭有效嗎？北約峰會前夕，土耳其总统艾爾多安表示可以同意瑞典入盟，但有一個前提。
政治2023年7月10日
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