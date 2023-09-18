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艾未未
１９５７年生於北京，旅美多年，著名藝術家，建築設計師，電影人，新媒體活躍評論人士，父親是著名詩人艾青。
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深度報導
艾未未：中國不會效仿烏戰進攻台灣
艾未未：中國不會效仿烏戰進攻台灣
在柏林展出樂高創作作品的中國藝術家艾未未接受《每日鏡報》採訪時表示，他不認為中國會以烏克蘭戰爭為引子進攻台灣。他同時表示，如果台灣宣佈獨立，中國無論如何會發動進攻。
文化
2023年9月18日
2023年9月18日
艾未未新作：65萬塊樂高重新演繹《睡蓮》
艾未未新作：65萬塊樂高重新演繹《睡蓮》
艾未未有史以來最大的樂高作品在倫敦展出。他用65萬塊樂高積木重新演繹莫內名作《睡蓮》，向已故父親艾青致敬。
文化
2023年4月7日
2023年4月7日
艾未未談中國白紙抗議活動
艾未未談中國白紙抗議活動
德國之聲採訪了中國藝術家、異議人士艾未未，討論中國最近發生的反封控抗議活動。艾未未說，中國此前的防疫管制是「歷史上前所未有的」，「人們想回歸正常生活」。
文化
2022年12月3日
2022年12月3日
北京夏奧到冬奧 中國哪裡變了
北京夏奧到冬奧 中國哪裡變了
當北京獲得2008年夏季奧運舉辦權時，國際奧委會預測奧運會可以改善人權，北京也暗示了這一點。但協助設計鳥巢體育館的艾未未說，當時只是中國的「假笑」，2022年露出的才是真面目。
政治
2022年1月26日
2022年1月26日
艾未未：德國政治家在中國是笑柄
艾未未：德國政治家在中國是笑柄
中國藝術家艾未未推出的新書成為德國今秋疫情籠罩下文化市場上的一個亮點。艾未未在接受此間媒體採訪時，稱讚德國人的「理性思考」，同時批評德國受困於「雙重標準」。
社會
2021年12月14日
2021年12月14日
艾未未出新書 回憶與父親的童年時光
艾未未出新書 回憶與父親的童年時光
艾未未被認為是最著名的在世藝術家之一。如今他在柏林推介自己的新書，這是一本名為《千年悲歡》的回憶錄，這本書不僅講述了他本人和父親詩人艾青的生活，也是關於一段中國歷史的寫照。
文化
2021年11月30日
2021年11月30日
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