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包括性愛交易，色情影片行業，豔舞等成人娛樂內容，在眾多國家屬於非法產業，或介於合法與非法之間的灰色地帶。
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深度報導
斗魚負責人被控開設賭場 中國警方證實逮捕
斗魚負責人被控開設賭場 中國警方證實逮捕
中國影片直播平台斗魚的負責人陳少傑，先前已「消失」數周。而在公司周二證實其在11月16日前後已遭到警方逮捕後，中國警方周三也發布公告，指出一位39歲的男子「陳某傑」，因為涉嫌開設賭場而已遭到逮捕。
經濟
2023年11月21日
2023年11月21日
烏克蘭戰爭給俄羅斯色情直播業帶來哪些改變
烏克蘭戰爭給俄羅斯色情直播業帶來哪些改變
色情直播平台在俄羅斯很受歡迎。但模特兒們談到，烏克蘭戰爭讓她們的工作變得更加困難。
社會
2023年11月12日
2023年11月12日
獨家調查：當「運了嗎？」變成「運去哪兒啦？」
獨家調查：當「運了嗎？」變成「運去哪兒啦？」
一個名為「運了嗎」的微信小程序，本來應該為疫情期間無法回國的歐洲華人帶來來自家鄉的慰藉。最後卻成為了無數人的噩夢。這是一場醞釀已久的騙局？還是由公司經營不善引發的個別事件？德國之聲深入調查。
經濟
2023年7月15日
2023年7月15日
美國一所小學的大衛風波：米開朗基羅的名雕塑太裸露了？
美國一所小學的大衛風波：米開朗基羅的名雕塑太裸露了？
藝術還是色情？美國一名小學校長在課堂上展示了米開朗基羅的大衛像，然後便丟了飯碗。
文化
2023年3月29日
2023年3月29日
色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息
色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息
中國爆發公眾抗爭運動，社群媒體推特被視為重要傳播管道，許多示威影片在平台上瘋傳。然而自27日起，推特卻出現大量垃圾訊息帳戶，含有中國示威潮或示威城市等關鍵字的推文，被色情廣告淹沒。
政治
2022年11月29日
2022年11月29日
伊朗一議員稱摘下頭巾的婦女等同於「妓女」
伊朗一議員稱摘下頭巾的婦女等同於「妓女」
伊朗姑娘阿米尼去世引發的席捲伊朗全國的抗議活動持續不斷，德黑蘭官方稱已逮捕了1200多人。該國一名議員要求政府對抗議活動採取更強硬的態度並稱，所有摘下頭巾抗議阿米尼之死的女性都是「暴徒」和「妓女」。
政治
2022年9月28日
2022年9月28日
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