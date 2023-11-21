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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

色情產業

包括性愛交易，色情影片行業，豔舞等成人娛樂內容，在眾多國家屬於非法產業，或介於合法與非法之間的灰色地帶。

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深度報導

斗魚成為北京整治的又一個對象？

斗魚負責人被控開設賭場 中國警方證實逮捕

斗魚負責人被控開設賭場 中國警方證實逮捕

中國影片直播平台斗魚的負責人陳少傑，先前已「消失」數周。而在公司周二證實其在11月16日前後已遭到警方逮捕後，中國警方周三也發布公告，指出一位39歲的男子「陳某傑」，因為涉嫌開設賭場而已遭到逮捕。
經濟2023年11月21日
全球很多地方都有平台提供直播色情服務

烏克蘭戰爭給俄羅斯色情直播業帶來哪些改變

烏克蘭戰爭給俄羅斯色情直播業帶來哪些改變

色情直播平台在俄羅斯很受歡迎。但模特兒們談到，烏克蘭戰爭讓她們的工作變得更加困難。
社會2023年11月12日
中歐班列是中國「一帶一路」上的明星項目（資料圖片）

獨家調查：當「運了嗎？」變成「運去哪兒啦？」

獨家調查：當「運了嗎？」變成「運去哪兒啦？」

一個名為「運了嗎」的微信小程序，本來應該為疫情期間無法回國的歐洲華人帶來來自家鄉的慰藉。最後卻成為了無數人的噩夢。這是一場醞釀已久的騙局？還是由公司經營不善引發的個別事件？德國之聲深入調查。
經濟2023年7月15日
佛羅倫斯學院美術館的大衛像

美國一所小學的大衛風波：米開朗基羅的名雕塑太裸露了？

美國一所小學的大衛風波：米開朗基羅的名雕塑太裸露了？

藝術還是色情？美國一名小學校長在課堂上展示了米開朗基羅的大衛像，然後便丟了飯碗。
文化2023年3月29日
11月27日推特無法正常搜尋有關中國抗爭活動的推文。

色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息

色情廣告充斥推特 掩蓋中國示威訊息

中國爆發公眾抗爭運動，社群媒體推特被視為重要傳播管道，許多示威影片在平台上瘋傳。然而自27日起，推特卻出現大量垃圾訊息帳戶，含有中國示威潮或示威城市等關鍵字的推文，被色情廣告淹沒。
政治2022年11月29日
歐洲、美國以及中東部分地區也都掀起了聲援抗議活動。

伊朗一議員稱摘下頭巾的婦女等同於「妓女」

伊朗一議員稱摘下頭巾的婦女等同於「妓女」

伊朗姑娘阿米尼去世引發的席捲伊朗全國的抗議活動持續不斷，德黑蘭官方稱已逮捕了1200多人。該國一名議員要求政府對抗議活動採取更強硬的態度並稱，所有摘下頭巾抗議阿米尼之死的女性都是「暴徒」和「妓女」。
政治2022年9月28日
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