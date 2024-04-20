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興奮劑醜聞

興奮劑原指能刺激人體神經系統，使人產生興奮從而提高機能狀態的藥物。現在常說的興奮劑是國際體育界違禁藥物的總稱。

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即時新聞

2024年4月20日

澳媒：興奮劑檢測呈陽性，中國運動員仍獲准參賽

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深度報導

Japan Tokio 2021 | Zhang Yufei gewinnt 200m Schmetterling bei Olympia

一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？

一樁被掩蓋的中國泳壇興奮劑醜聞？

德國電視一台一部紀錄片顯示，2021年中國23名活躍的游泳運動員興奮劑檢測呈陽性的一起事件顯然未公之於眾。世界反興奮劑組織受到抨擊不作為。
體育2024年4月22日
China | Asienspiele in Hangzhou

杭州亞運會閉幕 獎牌榜中國隊遙遙領先

杭州亞運會閉幕 獎牌榜中國隊遙遙領先

歷時兩周的亞運會周日在杭州閉幕。東道主中國獲得了創紀錄的201枚金牌，成為本次亞運會的最大贏家。
體育2023年10月8日
Peking Olympische Winterspiele | Eiskunstlauf | Kamila Valieva aus Russland

瓦利耶娃痛失獎牌 IOC主席批教練冷漠

瓦利耶娃痛失獎牌 IOC主席批教練冷漠

俄羅斯花樣滑冰選手瓦利耶娃在冬奧決賽中跌倒失利、與獎牌無緣後，國際奧委會主席巴赫批評這位少年選手的教練人員對她態度冷漠。奧委會還在考慮對未成年人參賽設立新規。
體育2022年2月18日
Olympische Spiele | Peking 2022 | Eiskunstlauf | Team Event | Kamila Wasiljewa

國際奧委會：瓦利耶娃事件不是新的制度性服藥醜聞

國際奧委會：瓦利耶娃事件不是新的制度性服藥醜聞

俄羅斯花樣滑冰運動員瓦利耶娃（Kamila Valiyeva）興奮劑事件是該國又一起有組織的體育欺詐行為嗎？儘管國際奧委會不完全贊成國際體育仲裁法院的相關決定，但對以上問題的回答是否定的。
體育2022年2月15日
Peking Olympische Winterspiele | Kamila Walijewa Eiskunstlauf Russland

仲裁結果允許瓦利耶娃參賽 多國奧委會表達失望

仲裁結果允許瓦利耶娃參賽 多國奧委會表達失望

經過多日的爭議懸念，俄羅斯花樣滑冰運動員瓦利耶娃的興奮劑事件有了初步結果。這位年僅15歲的實力選手獲准繼續參加冬奧比賽。
體育2022年2月14日
Peking Olympische Winterspiele | Kamila Walijewa Eiskunstlauf Russland

俄花滑選手瓦利耶娃是否被禁賽？

俄花滑選手瓦利耶娃是否被禁賽？

據美聯社報導，國際體育仲裁法庭將舉行緊急聽證，就俄羅斯花滑選手卡米拉‧瓦利耶娃是否能繼續參加北京冬奧項目做出決定。冬奧花樣滑冰女子單人滑將在15日開賽。
體育2022年2月11日
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