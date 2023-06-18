You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
自行車
自行車，或稱腳踏車、單車，一種以人力踩踏腳踏板驅動的小型陸上車輛。
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
世上單車多，哪些最瘋狂？
世上單車多，哪些最瘋狂？
來一次非同尋常的騎車表演？或者看一下瘋狂的自行車世界!
社會
2023年6月18日
2023年6月18日
01:33 分鐘
歐洲的十大騎行路線
歐洲的十大騎行路線
騎車渡假不僅便宜，而且生態環保深受人們歡迎。今天就帶您來看看德國人最喜歡的十大歐洲自行車騎行路線。
體育
2022年9月18日
2022年9月18日
10 張圖
在肯亞做單車生意的年輕人
在肯亞做單車生意的年輕人
只要腦子活，輟學不用怕！肯亞的年輕人大衛‧邁克爾（David Michael）頗具創業精神，他創立了一個針對學生的單車租賃服務。目前，其業務正蓬勃發展。
文化
2022年2月6日
2022年2月6日
01:57 分鐘
觀光新潮流：單車游車諾比禁區
觀光新潮流：單車游車諾比禁區
全球最嚴重核災車諾比核事故发生的35年後，一群遊客騎車進入車諾比禁區，展开一场特別的單車之旅。
文化
2021年10月3日
2021年10月3日
01:45 分鐘
德國自行車教練喊出種族主義言論後被送回國
德國自行車教練喊出種族主義言論後被送回國
東京奧運會上，德國教練莫斯特在自行車計時賽中為選手鼓勁時喊出了種族主義言論。他已經被送回德國，並公開道歉。
體育
2021年7月30日
2021年7月30日
德國一周大小事
德國一周大小事
德國新冠新增感染率有下降趨勢；部分地區推出給兒童的「棒棒糖」PCR測試；聯邦家庭部長因「抄襲門」請辭；騎自行車戴安全帽的德國人越來越多啦！一起來看看本周德國還有哪些值得關注的大小事。
政治
2021年5月20日
2021年5月20日
6 張圖
顯示更多
廣告