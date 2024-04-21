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自由民主黨
簡稱自民黨。同名政黨存在於日本、英國、德國、荷蘭、俄羅斯、摩爾多瓦、馬來西亞。
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深度報導
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
歐盟供應鏈法踰越關鍵障礙 德經濟界提出批評
歐盟供應鏈法踰越關鍵障礙 德經濟界提出批評
歐盟供應鏈法克服了一個決定性的障礙。儘管德國政府在自民黨的要求下投了棄權票，但該法案在歐盟成員國中仍獲多數通過。德國經濟界代表作出批評，稱這不是人權的勝利，而是官僚主義的勝利。
經濟
2024年3月15日
2024年3月15日
德國2024趨勢預測：烏克蘭戰事無望停歇，民眾對政府失望
德國2024趨勢預測：烏克蘭戰事無望停歇，民眾對政府失望
德國人對新的一年持悲觀態度，越來越少的人相信聯邦政府能夠改善局勢。對國際事務的預期也並不樂觀。
政治
2024年1月6日
2024年1月6日
自民黨競選綱領：中國是歐盟的"制度性對手"
自民黨競選綱領：中國是歐盟的"制度性對手"
媒體提前披露的自民黨歐盟議會大選競選綱領中，自民黨主張將中國定性為"經濟和制度性對手"，並主張歐盟切實改善同台灣的關係。
政治
2023年12月10日
2023年12月10日
財政凍結！德國政府要玩完？
財政凍結！德國政府要玩完？
德國財政部叫停了幾乎全部財政支出。因為此前聯邦憲法法庭的一項裁決，導致德國政府的預算出現了高達600億歐元的缺口。
政治
2023年11月22日
2023年11月22日
名聲不好 業績不差 - 德國政府執政業績評估出台
名聲不好 業績不差 - 德國政府執政業績評估出台
正當對聯邦政府執政滿意度所進行的各項民調結果都在直線下降之際，貝塔斯曼基金會對聯邦政府業績進行的中期評估卻相當正面：舒爾茨總理及其內閣信守諾言，並有較強的執行力。
政治
2023年9月12日
2023年9月12日
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