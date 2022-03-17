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自焚

自焚是自殺的一種極端形式，自焚者經常會使用汽油或煤油燒死自己。

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深度報導

"藏人行政中央"3月12日公佈：才旺羅布已經於2月25日在西藏首都拉薩的布達拉宮前自焚身亡

「中國好聲音」西藏歌手才旺羅布被禁言 網傳自焚身亡

「中國好聲音」西藏歌手才旺羅布被禁言 網傳自焚身亡

在中國頗具名氣的90後西藏歌手才旺羅布個人新浪微博被禁言。更有消息顯示，這位參加過「中國好聲音」等音樂節目的歌手已經在西藏自焚身亡，但相關消息仍需要得到獨立方的確認。
政治2022年3月17日
Russland Nischni Nowgorod Selbstmord Journalistin Irina Slavina

俄羅斯女記者自焚

俄羅斯女記者自焚

俄羅斯獨立新聞網站的總編輯伊琳娜‧斯拉維娜（Irina Slawina）受到來自當局的巨大壓力。出於抗議她在其所在城市的警察總部前自焚，因傷勢過重死亡。
政治2020年10月3日
Dalai Lama

中國再傳藏人自焚事件

中國再傳藏人自焚事件

根據報導，2009到2019十年之間已有155位藏人自焚抗議。西藏流亡政府所在地達蘭薩拉當地的媒體分析，近年自焚藏人減少是因為中國當局對倖存者與他們的親友打壓。
政治2019年11月29日
weiblicher Fan

變裝看球賽被抓 伊朗女球迷自焚身亡

變裝看球賽被抓 伊朗女球迷自焚身亡

因為潛入體育場看球而被判刑，伊朗女子「藍色女孩」自焚身亡。她的死亡在社群網站上引發憤怒，一些人呼籲抵制體育場。
社會2019年9月11日
China Peking Polizisten vor US Botschaft

美駐華使館外爆炸　中方：孤立治安事件

美駐華使館外爆炸　中方：孤立治安事件

位於北京的美國駐華大使館外發生爆炸，中美對涉事男子引爆的物品說法不一，中國外交部則迅速為事件定調降溫。而官媒披露，同一天還有另一人懷疑企圖自焚，但同樣動機未明。
政治2018年7月26日
China Tibetisches Molang-Fest im Kirti-Kloster in Ngawa in Sichuan

藏人行政中央：又有一藏民點火自焚身亡

藏人行政中央：又有一藏民點火自焚身亡

位於印度達蘭薩拉的藏人行政中央日前透露，又有一名藏人在中國控制的藏區自焚身亡。2009年以來，類似事件已經發生152起。
政治2017年12月28日