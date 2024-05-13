臨陣換帥？普丁任命新防長 紹伊古調職

普丁第五次宣誓就任俄羅斯總統之後，出人意料地調換了國防部長這一要職人選：紹伊古將擔任俄聯邦安全會議秘書，原第一副總理別洛烏索夫則將擔任防長。此外克宮還透露，新一屆政府班子中，外長和軍隊總參謀長等人選不變。

（德國之聲中文網）據克里姆林宮宣佈，總統普丁任命原國防部長紹伊古擔任俄羅斯聯邦安全會議秘書。該機構是一個直屬於總統的組織，主要任務在於為總統提供國家安全事務方針政策上的建議。

普丁當天還簽署總統令，免去尼古拉‧帕特魯舍夫安全會議秘書職務，稱對其另有任用。

普丁提名此前擔任第一副總理的安德烈‧別洛烏索夫為俄國防部長。

克里姆林宮還宣佈，瓦列裡‧格拉西莫夫仍留任武裝力量總參謀長職務，謝爾蓋‧拉夫羅夫留任外交部長。

這一系列人事變動正值普丁開啟他第五個總統任期之際，而與此同時烏克蘭戰爭也已經進入第三個年頭。

別洛烏索夫出生於1959年，此前曾擔任俄聯邦經濟發展部部長、總統經濟事務助理和第一副總理。在過去十年裡，他被視為普丁身邊最具有影響力的經濟政策顧問之一。

原第一副總理別洛烏索夫將接任國防部長一職 圖片來源： Mikhail Sinitsyn/TASS/dpa/picture alliance

俄羅斯總統新聞部秘書佩斯科夫在記者會上表示：「今天，在戰場上，對創新和以最快速度落實（創新想法）持更開放態度的人會獲勝。」

他還告訴記者，必須保證國防開支和俄羅斯整體利益相符合。

佩斯科夫補充道，紹伊古在俄聯邦安全會議將會繼續負責國防政策方面的工作，「這也是他所熟悉的領域」。

卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）的高級研究員斯塔諾瓦婭（Tatiana Stanovaya）在一篇網路評論文章中指出，俄羅斯國家安全會議被普丁視為他「昔日左膀右臂的儲備庫」——也就是「他絕對不會放手讓其離開、但是又沒有合適職務給安排的那些人」。

比如俄羅斯前總統梅德韋傑夫就在2020年進入聯邦安全會議，並擔任副主席直至今日。



（美聯社等）

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