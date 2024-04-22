You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
能源轉型
德國正在實行的「能源轉型計劃」（Energiewende），是一項國家能源系統改革戰略，目標是減少德國的能源消耗總量，並最終退出核能使用。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年4月22日
2024年4月22日
1175家中國企業參展漢諾威工博會
2024年4月15日
2024年4月15日
德國退核一周年 爭論仍在繼續
2024年4月10日
2024年4月10日
調研：中國政府大力補貼綠色能源
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
德國需全面「翻新改造」 但誰來買單？
公路、橋樑、鐵路——老舊而破敗。沒有新的輸電線——能源轉型就不可能實現。德國基礎設施建設需要數十億歐元的投資，但國庫已經空空如也。
經濟
2024年4月21日
2024年4月21日
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟峰會：重振經濟是當務之急
歐盟經濟同中美兩大經濟體的距離正在逐漸拉大，這也是本周四歐盟峰會上的主要議題。各國領導人將就如何進一步阻止經濟滑坡以及如何重振經濟展開討論
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」
專訪：歐洲需要接受「全球核電共識」
國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）近日接受了DW採訪，他談及歐洲核能在烏克蘭戰爭以及氣候變化下所面臨的挑戰。他表示，如果歐洲不想在全球核電競賽中落敗，就必須提供新的資金。
技術
2024年3月22日
2024年3月22日
05:15 分鐘
白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力
白宮指俄研發反衛星武器 未證實是否具核能力
「俄國在太空部署核武器」的說法在美國鬧得沸沸揚揚，15日白宮發言人回應稱美國發現俄羅斯研發出反衛星武器。 此前，莫斯科方面反駁了相關說法，認為這不過是美國政府想從國會討取更多援助烏克蘭資金的伎倆。
衝突
2024年2月16日
2024年2月16日
歐盟新車登記數量明顯增多 德國表現平平
歐盟新車登記數量明顯增多 德國表現平平
經歷了過去幾年新冠疫情對汽車行業的衝擊之後，過去一年當中，歐盟新車註册登記數量明顯增多，但是在汽車大國德國，新車銷售的數據卻並不樂觀。
經濟
2024年1月19日
2024年1月19日
法國計劃興建更多核電站
法國計劃興建更多核電站
同德國的退核路線不同，法國正在大力發展核能發電事業，以取代傳統的燃煤電廠，減少二氧化碳排放量。該國希望新建14座核電站，遠遠超出原定計劃。
政治
2024年1月14日
2024年1月14日
顯示更多
廣告