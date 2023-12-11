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胡錦濤
中國政治人物，中共政權第四代領導人。
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深度報導
三中全會推遲 專家：揣測過早
三中全會推遲 專家：揣測過早
中共二十屆三中全會未像過去那樣在10月、11月舉行，引起媒體揣測。但倫敦大學中國問題專家曾銳生向德國之聲表示，這並未違反中共規章。鑑於中國經濟形勢極其嚴峻，習近平很可能需要更多時間來考慮如何決策。
經濟
2023年12月11日
2023年12月11日
客座評論：李克強——改革開放的最後殉道者
客座評論：李克強——改革開放的最後殉道者
時評人林飛認為，李克強作為黨內倖存的最後一個派系力量代表與習近平共治十年，如李鴻章一般修修補補，也沒有撐過卸任後的一年，不能不說頗有一些捨身成仁的悲劇色彩，成為中國改革開放路線的最後殉道者。
政治
2023年10月28日
2023年10月28日
德語媒體：改革家之死
德語媒體：改革家之死
中國官方媒體周五報導稱，前總理李克強因突發心臟病在上海去世，享年68歲。德國各主要報刊均發表悼念文章，回顧了這位前總理的生平和政績。
媒體
2023年10月27日
2023年10月27日
蔡奇探望專家 北戴河會議召開在即？
蔡奇探望專家 北戴河會議召開在即？
周四，中共中央辦公廳主任蔡奇在北戴河會晤了正在此間休假的各行各業專家。一般認為，蔡奇出現在北戴河，顯示中央領導層一年一度的北戴河休假活動已經開始。
政治
2023年8月3日
2023年8月3日
從北京冬奧到白紙運動：2022年中國大事記
從北京冬奧到白紙運動：2022年中國大事記
2022年即將進入尾聲。這一年，中國舉辦了北京冬奧、上海經歷封城、佩洛西訪台引發北京震怒、習近平在20大後邁入第三任期、民眾因不滿防疫政策手持白紙示威、清零戛然結束....中國今年發生了哪些大事件？
政治
2022年12月31日
2022年12月31日
9 張圖
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
胡錦濤現身江澤民追悼會前日的小規模告別式
12月6日，中共前領導人江澤民的追悼大會在北京人民大會堂舉行，約5000人出席，習近平致悼詞。此前一天，習近平率一眾高層官員在北京解放軍總醫院與江澤民遺體告別。二十大閉幕式上被離場的胡錦濤也首次出現。
政治
2022年12月6日
2022年12月6日
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