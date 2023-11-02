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胡耀邦
中國政治人物，中共第二代主要領導人之一，曾任中共中央秘書長、中國共產黨中央委員會主席和中國共產黨中央委員會總書記。
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深度報導
德語媒體：習近平為何如此緊張？
德語媒體：習近平為何如此緊張？
天安門廣場戒備森嚴，成千上萬的警員在北京市內巡邏警戒。網路上一些同中國前總理李克強相關的影片和貼文被悉數刪除，一首並不熱門的歌曲也突然遭禁。一位前總理的突然離世，為什麼會讓北京如臨大敵呢？
媒體
2023年11月2日
2023年11月2日
牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強
牆外文摘：李強和習近平聯手施壓李克強
有評論指出，中國現任總理李強曾和習近平聯手施壓前總理李克強。李強下令在新規則中刪除了李克強的心頭大事「放管服」，並讓國務院進行新一輪統計打假，倒查到李克強的第二任期。
政治
2023年10月29日
2023年10月29日
長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？
長平觀察：王毅曾質疑習近平與普丁結盟？
《紐約時報》報導王毅曾在早期對習近平與普丁的結盟表示過懷疑。時評人長平指出，王毅自八十年代初期進入外交部以來，讓每一位「老闆」都滿意。
政治
2022年8月24日
2022年8月24日
「個體戶」——漫話中共黨史術語系列之五
「個體戶」——漫話中共黨史術語系列之五
20世紀70年代末，經歷了十年浩劫的中國，百廢待興，8億多飢寒農民的生計，像沉重的大山壓在中國決策層的心頭。在這樣的背景下，農村土地大包干破繭而出。「個體戶」之名應運而生。
政治
2020年8月31日
2020年8月31日
悉數中共建政70年歷任國家領導人
悉數中共建政70年歷任國家領導人
從1949年中共建政以來，按照官方的說法，已經經歷了五代中央領導核心。從對中共這些高層領導人自身特色和施政策略的分析也可以看出中國社會過去70年歷史的變化與發展。
政治
2019年9月24日
2019年9月24日
15 張圖
習近平上台以來首次訪問北韓
習近平上台以來首次訪問北韓
6月20日至21日，中國國家主席習近平受邀對北韓進行國事訪問。這是習近平上台以來首次訪問北韓，也是中國國家主席14年來再次訪問北韓。
政治
2019年6月20日
2019年6月20日
9 張圖
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