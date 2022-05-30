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胡佳
原名胡嘉。中國人權活動人士，多年來從事多項社會運動，包括環保事業、抗擊愛滋病和爭取民主人權等，並勇於以行動聲援、營救民間異議人士包括高智晟、劉曉波。
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深度報導
六四33週年將至 中國多名異議者傳接不到境外來電
六四33週年將至 中國多名異議者傳接不到境外來電
「六四事件」33週年即將到來，多位中國境內的異議人士與學者傳出手機或家中電話無法接通境外來電的消息。根據德國之聲實測，確實有幾位異議人士即便手機接到境外來電，接通後也無法聽到對方的聲音。
政治
2022年5月30日
2022年5月30日
因許志永紀錄片遭鎖定 中國政府拘捕導演陳家坪
因許志永紀錄片遭鎖定 中國政府拘捕導演陳家坪
中國新公民運動的創辦人許志永因去年底在廈門舉辦一場聚會，2月中遭北京逮捕。在許志永遭捕將滿2個月之際，傳出紀錄片導演陳家坪因正在拍攝一部與許志永相關的片子，一個多月前也遭中國當局拘捕，並以「指定居所監視居住」的方式關押著。
政治
2020年4月15日
2020年4月15日
胡佳：紀念李文亮實際上是表達反抗
胡佳：紀念李文亮實際上是表達反抗
「吹哨人」李文亮的去世在中國掀起一輪要求保障言論自由、取消審查的呼聲。德國之聲採訪了竭盡全力爭取言論自由的活動人士胡佳。
政治
2020年2月28日
2020年2月28日
03:25 分鐘
劉霞為什麼選擇德國
劉霞為什麼選擇德國
劉曉波的遺孀劉霞被軟禁八年後，終於走出牢籠，周二（7月10日）乘飛機離開北京。這個消息傳出的時間讓一些與劉霞有聯繫的友人都感到驚訝，但劉霞出國的目的地則毫無懸念——那就是德國。
政治
2018年7月10日
2018年7月10日
友人：劉霞經歷手術 精神幾近崩潰
友人：劉霞經歷手術 精神幾近崩潰
已故諾貝爾和平獎得主劉曉波的遺孀劉霞狀態堪憂。人權人士胡佳表示，她剛做完一項手術，其精神狀態更是令人擔心，「如果有一天她從樓上跳下去，……因為這太有可能了」。
政治
2017年11月20日
2017年11月20日
人權人士「被旅遊」 京城民眾乘車難
人權人士「被旅遊」 京城民眾乘車難
中共即將召開十九大，北京當局也明顯提升了安保措施。一些異議人士被強制要求離開北京渡假，普通民眾則須承受異常嚴格的地鐵安檢。而即便是早已習慣了刪帖、屏蔽的中國網民，現在也面臨「翻牆難」這一新問題。
政治
2017年10月17日
2017年10月17日
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