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肯亞
肯亞共和國位於非洲東海岸，曾是英國殖民地，1963年獨立。
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深度報導
馬拉松世界紀錄保持者基普圖姆因車禍去世
馬拉松世界紀錄保持者基普圖姆因車禍去世
馬拉松世界紀錄保持者基普圖姆和他的教練哈基齊馬納在肯亞西部的一場車禍中不幸去世。同車的第三名乘客在事故中受傷。
體育
2024年2月12日
2024年2月12日
非洲最時髦的衣服 是你不要的二手貨來
非洲最時髦的衣服 是你不要的二手貨來
自歐洲的二手服飾在非洲是一個蓬勃發展的市場，但這損害了當地生產商的利益。歐洲計劃要求製造商負責回收或處理廢棄衣物，在肯亞，這一舉動引發了二手貿易上的擔憂。
經濟
2023年7月10日
2023年7月10日
03:28 分鐘
氣候變化引起飢荒?
氣候變化引起飢荒?
肯亞北部連續四個雨季沒有下雨，許多民眾賴以維生的牲畜大批死亡，土壤也變得愈發貧瘠。
氣候
2022年11月4日
2022年11月4日
01:57 分鐘
史上最佳馬拉松賽手向DW透露成功秘訣
史上最佳馬拉松賽手向DW透露成功秘訣
或許是有史以來最好的長跑手——來自肯亞的埃盧德‧基普喬格——又打破了世界紀錄，這次是在柏林。今年年初，在肯亞农場接受德國之聲採訪時，他透露了自己的成功秘訣。
體育
2022年10月2日
2022年10月2日
在肯亞做單車生意的年輕人
在肯亞做單車生意的年輕人
只要腦子活，輟學不用怕！肯亞的年輕人大衛‧邁克爾（David Michael）頗具創業精神，他創立了一個針對學生的單車租賃服務。目前，其業務正蓬勃發展。
文化
2022年2月6日
2022年2月6日
01:57 分鐘
肯亞的中資鐵路有利氣候卻威脅野生動物
肯亞的中資鐵路有利氣候卻威脅野生動物
由中資企業興建的肯亞蒙巴薩-奈洛比鐵路，讓原先通過公路運輸的客貨物流轉向了鐵路，從長遠來看，此舉有利於降低溫室氣體排放、加強氣候保護。但是，短期而言，這條新修建的鐵路也切割了重要的生態走廊。
自然與環境
2021年9月19日
2021年9月19日
03:11 分鐘
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