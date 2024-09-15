肯亞的機器人餐廳

奈洛比的RobotCafe是肯亞首家使用機器人侍者的餐飲店。店主購買這批機器人，初衷是用來取悅顧客的噱頭。要指望機器人侍者取代人類，目前還不太現實：這些機器人侍者的功能非常簡單，而且完全依賴人類的操縱。