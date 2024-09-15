肯亞的機器人餐廳奈洛比的RobotCafe是肯亞首家使用機器人侍者的餐飲店。店主購買這批機器人，初衷是用來取悅顧客的噱頭。要指望機器人侍者取代人類，目前還不太現實：這些機器人侍者的功能非常簡單，而且完全依賴人類的操縱。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP端盤「小姐」在奈洛比的RobotCafe餐廳，端著餐盤的機器人侍者時常成為顧客的焦點。餐廳位於Kileleshwa區的一家人流如織的商場底樓，店主總共買了三台這樣的機器人。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP方興未艾RobotCafe的店主Mahammed Abbas此前曾在亞洲和歐洲體驗過機器人侍者，遂決定要把這種新花樣帶到肯亞。在部分工業領域，機器人正在發揮愈發重要的作用；而在餐飲業，未來也許同樣會出現這種趨勢。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP草原矽谷肯亞的科技產業如今也呈現上升態勢。人口四百餘萬的首都奈洛比自詡為「硅原」，取「非洲草原上的矽谷」之一，誓要成為東非地區的科技中心。圖片來源： mehdi33300/Depositphotos/Imago Images劃算投資店主介紹說，機器人侍者的售價不菲，但是卻吸引了足夠多的好奇顧客，因此這筆投資相當劃算。人類侍者能通過App操縱他們的機器人「同事」，因此在這裡人類同事的地位暫時高於機器人。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP人機共存服務業咨詢師Edith Ojwang認為，人類和機器人能夠在服務業和諧共存，因為「服務業非常多樣化，有些顧客希望獲得機器人的全自動服務，有些顧客則希望擁有人類的溫暖」。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP功能有限不過平心而論，RobotCafe餐廳的三台機器人，其功能非常有限，僅限於傳送餐盤，且完全依賴於人類的操控。圖片來源： TONY KARUMBA/AFP6 張圖1 | 66 張圖創新肯亞Julie Huehnken2024年9月15日2024年9月15日https://p.dw.com/p/4kQlm廣告