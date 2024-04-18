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即時新聞

2024年4月18日

中國央行前副行長出庭受審

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深度報導

日本央行17年來首次加息。圖為日本銀行總部大樓。

日本央行17年來首次加息

日本央行17年來首次加息

為期兩天的貨幣政策會議結束之後，日本央行宣佈將基準利率從-0.1%上調至0%-0.1%。此舉意味著，長期以來的負利率寬松貨幣政策到此告一段落。
經濟2024年3月19日
達克斯指數連續創下歷史新高，有望站上18000點

為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？

為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？

德國經濟陷入技術性衰退，達克斯指數卻連續創下歷史新高。專家指出，達克斯指數跟德國經濟表現關係不大，甚至具有反相關性——正是經濟持續疲軟造就了歷史性的大牛市。
經濟2024年3月1日
2月28日，港府發表2024至2025財政年度特區政府《財政預算案》。有報導稱，樓市、股市、人債券等方面都迎來利好政策

赤字千億儲備十年最低 港府全面「撤辣」救樓市

赤字千億儲備十年最低 港府全面「撤辣」救樓市

香港最新一份預算案公佈，政府連續兩年赤字超過千億，多項財政數據都強差人意。在股市、樓市、市道皆疲弱的狀況下，港府明言要開源節流，預計財赤最少還要持續多一年。
經濟2024年2月28日
港股連跌4年，甚至有香港成為"國際金融中心遺址"的說法（資料圖片）

德語媒體："東方明珠"風光不再

德語媒體："東方明珠"風光不再

曾經何時，香港因其自由和寬松的氛圍被譽為"東方之珠"。然而，現如今，隨著反對派鋃鐺入獄，社會精英遠走他鄉，自由和寬松正在被蕭條和肅殺的氛圍所取代。
媒體2024年2月27日
「割肉」也得撤離中國股市？

牆外文摘：中國股民「割肉也得盡早地走」

牆外文摘：中國股民「割肉也得盡早地走」

以前是「小粉紅」的中國私募基金經理Leo認為，股市被拉起來之後，它本身存在的諸多大的問題還沒有出清，後邊還會發生更慘的狀況。除非政策鼓勵民企，比如說巨頭們公司的黨支部全取消，中國股市才可能重拾信心。
政治2024年2月25日
中國2024年的人大會議將於3月5日開始舉行，但目前尚無跡象表明會由此出台重大刺激措施或制定宏大的改革計劃。圖為2023年人大的資料圖片

兩會召開在即 中國經濟紓困無望

兩會召開在即 中國經濟紓困無望

中國股市跌至五年來的最低點，通貨緊縮空前嚴重。即將召開的「兩會」能帶來利好改革措施嗎？專家分析認為，中國決策者似乎仍將社會穩定和國家安全置於可持續增長之上。
經濟2024年2月25日
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