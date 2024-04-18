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股市
股票發行、買賣、交易的市場
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即時新聞
2024年4月18日
2024年4月18日
中國央行前副行長出庭受審
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
日本央行17年來首次加息
日本央行17年來首次加息
為期兩天的貨幣政策會議結束之後，日本央行宣佈將基準利率從-0.1%上調至0%-0.1%。此舉意味著，長期以來的負利率寬松貨幣政策到此告一段落。
經濟
2024年3月19日
2024年3月19日
為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？
為何德國經濟疲軟，股市卻連創新高？
德國經濟陷入技術性衰退，達克斯指數卻連續創下歷史新高。專家指出，達克斯指數跟德國經濟表現關係不大，甚至具有反相關性——正是經濟持續疲軟造就了歷史性的大牛市。
經濟
2024年3月1日
2024年3月1日
赤字千億儲備十年最低 港府全面「撤辣」救樓市
赤字千億儲備十年最低 港府全面「撤辣」救樓市
香港最新一份預算案公佈，政府連續兩年赤字超過千億，多項財政數據都強差人意。在股市、樓市、市道皆疲弱的狀況下，港府明言要開源節流，預計財赤最少還要持續多一年。
經濟
2024年2月28日
2024年2月28日
德語媒體："東方明珠"風光不再
德語媒體："東方明珠"風光不再
曾經何時，香港因其自由和寬松的氛圍被譽為"東方之珠"。然而，現如今，隨著反對派鋃鐺入獄，社會精英遠走他鄉，自由和寬松正在被蕭條和肅殺的氛圍所取代。
媒體
2024年2月27日
2024年2月27日
牆外文摘：中國股民「割肉也得盡早地走」
牆外文摘：中國股民「割肉也得盡早地走」
以前是「小粉紅」的中國私募基金經理Leo認為，股市被拉起來之後，它本身存在的諸多大的問題還沒有出清，後邊還會發生更慘的狀況。除非政策鼓勵民企，比如說巨頭們公司的黨支部全取消，中國股市才可能重拾信心。
政治
2024年2月25日
2024年2月25日
兩會召開在即 中國經濟紓困無望
兩會召開在即 中國經濟紓困無望
中國股市跌至五年來的最低點，通貨緊縮空前嚴重。即將召開的「兩會」能帶來利好改革措施嗎？專家分析認為，中國決策者似乎仍將社會穩定和國家安全置於可持續增長之上。
經濟
2024年2月25日
2024年2月25日
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