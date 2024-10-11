肖爾茨會晤澤倫斯基 德國同夥伴一道再增援14億歐元

烏克蘭總統澤倫斯基到訪柏林，同德國總理肖爾茨舉行了會晤。肖爾茨強調，德國將繼續對遭受侵略的烏克蘭提供支持。

（德國之聲中文網）同肖爾茨舉行會晤前澤倫斯基宣佈，他將向肖爾茨介紹他的「勝利計劃」。他表示，烏克蘭的訴求是「實現對烏克蘭公正的和平」。

澤倫斯基說：「我們認為，勝利計劃中包含有針對性的、現實的步驟，有利於促成真正的和平。」 他表示：「沒有任何一個國家，比烏克蘭更渴望和平。為了不使戰爭進一步擴散，我們盡了一切努力。」

澤倫斯基對德國提供的支持表示感謝，他說：「我個人向德國、向肖爾茨總理表示感謝，感謝你們對烏克蘭提供了強有力的支持。特別是防空系統挽救了數以千計人的生命。」

德國總理肖爾茨強調了德國繼續支持烏克蘭的決心，「德國是第二大援烏國，我現在承諾，德國將繼續扮演這一角色。」 肖爾茨強調，俄羅斯顯然是想通過對烏克蘭基礎設施的狂轟亂炸摧毀烏克蘭人民抵抗侵略的決心。

肖爾茨承諾，德國將繼續給烏克蘭強有力的支持。 圖片來源： Ebrahim Noroozi/ASSOCIATED PRESS/picture alliance

肖爾茨表示，同其他夥伴一道，將再度向烏克蘭提供14億歐元的軍事援助，其中包括防空系統和坦克。肖爾茨強調，明年我們仍會繼續向烏克蘭提供強有力的支持。「 這也是向普丁發出的明確訊號，拖延時間的戰略是不會奏效的。」

澤倫斯基和肖爾茨是在柏林總理府舉行會晤前，分別發表上述講話的。 澤倫斯基於周五下午乘機抵達柏林。出於安全原因，柏林政府區部分路段實施了嚴密的封鎖。

按照原計劃，澤倫斯基本應於周六參加在德國拉姆施泰因美軍基地舉行的一次峰會。但由於美國總統拜登因颶風推遲訪德，相關峰會也將延後舉行。

(德新社，法新社）

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