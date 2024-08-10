肖爾茨：巴黎激勵德國申辦奧運會

（德國之聲中文網）德國總理肖爾茨周五（8月9日）表示，巴黎奧運會激勵了德國申辦2040年奧運會。

肖爾茨在訪問德國奧運代表團駐地時，對此次奧運會表示了高度贊賞，並向法國朋友們表示「熱烈祝賀」，稱本屆奧運會體現了「奧林匹克卓越、公平和合作的精神」。

肖爾茨形容這些價值觀在「我們所生活的世界中極為重要」，並表示希望巴黎2024的經歷能夠在德國產生「感染力」。

「如你所知，我們計劃再次申請在德國舉辦奧運會。」他對德國運動員說道。截至周五，德國運動員已獲得29枚獎牌，其中包括12枚金牌。德國在獎牌榜上排名第八。

「我們在這裡共同經歷的一切都是巨大的激勵，」肖爾茨說道。他在周四晚上觀看了德國與荷蘭的男子曲棍球決賽，德國隊在比場賽中輸給了荷蘭隊。

德國有意申辦2040年奧運會

上周，德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）簽署了一份諒解備忘錄（MoU），正式表明德國有意申辦2040年夏季奧運會和殘奧會——屆時將是德國統一50周年。

這份諒解備忘錄是在與德國奧委會（DOSB）、柏林、漢堡、杜塞道夫、慕尼黑和萊比錫等城市以及巴伐利亞州和北萊茵-威斯特法倫州進行磋商後簽署的。預計將在2024年底前提出完整的申辦方案。

德國上一次舉辦奧運會是在1972年的慕尼黑。這屆奧運會因巴勒斯坦激進組織「黑色九月」襲擊奧運村殺害11名以色列運動員和教練而蒙上了陰影。

在此之前，納粹德國曾於1936年在柏林舉辦奧運會。

（德新社等）



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