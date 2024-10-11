聯黎部隊：遭到以色列襲擊但決心堅守崗位

聯合國駐南黎巴嫩的維和人員表示，儘管遭到以色列軍隊的襲擊，他們仍決心繼續留在自己的崗位上。

（德國之聲中文網）聯合國駐黎巴嫩維和人員--被稱為聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL），簡稱聯黎部隊--在一份聲明中表示，周四（10月10日）以色列的一輛坦克向其位於納古拉鎮的總部的哨塔開火。

"這是我們在過去12個月裡目睹的最嚴重的事件之一。"聯黎部隊發言人特南蒂（Andrea Tenenti）說，"我們在那裡是因為（聯合國）安理會要求我們在那裡，所以我們會繼續留守，直到局勢變得讓我們無法開展工作。"

聯黎部隊稱，以色列軍隊擊中了這座哨塔，導致兩名維和人員墜落。

該維和部隊在聲明中說，以軍還向附近的一個位置開火，破壞了車輛和通信系統，並向監視該地區的攝影頭"蓄意開火並將其損壞"。

在黎以邊界巡邏的聯黎部隊。 資料圖片。 圖片來源： Ariel Schalit/AP Photo/picture alliance

聯黎部隊的任務

聯黎部隊包括來自50個國家的超過1萬名維和人員，部署在黎巴嫩北部的利塔尼河和黎巴嫩與以色列之間的聯合國確認邊界（稱為藍線）之間。

聯黎部隊的主要任務是協助黎巴嫩軍隊維持南部地區的安全與和平，但該地區實際上由真主黨控制。

儘管成千上萬的人已經逃離該地區，但仍有許多平民被捲入戰爭。特南蒂表示，這支部隊仍然有重要的工作要做，"協助當地非政府組織和聯合國機構為這些村莊提供急需的食物和飲水。"

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。