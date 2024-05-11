聯大高票通過決議 力挺巴勒斯坦入聯

（德國之聲中文網）據聯合國新聞網站消息，聯合國大會周五（5月10日）召開第十屆緊急特別會議，以壓倒性的多數通過決議，認定巴勒斯坦國符合《聯合國憲章》規定的聯合國會員國資格，應被接納為聯合國會員國。

巴勒斯坦目前在聯合國享有非會員的常駐觀察員地位；要獲得正式會員資格，則需要安理會批准入聯申請。而安理會15個理事國中至少有9個投贊成票，並且5個常任理事國（中國、法國、俄羅斯、英國和美國）沒有任何一個投反對票，才能通過任何接納新會員的建議。

2011年9月，巴勒斯坦提交入聯申請。當時由於美國在此問題上的強硬立場，巴勒斯坦暫停了申請。上個月，應巴勒斯坦的請求，安理會時隔13年再次審議了巴勒斯坦入聯申請，就一份允許巴勒斯坦作為正式會員國加入聯合國的決議草案進行了表決，結果獲得12個贊成票。常任理事國美國行使了否決權，草案因此未獲通過。英國和瑞士投了棄權票。

聯大本周五通過的決議對安理會一個常任理事國一票否決巴勒斯坦入聯申請表示「深為遺憾和關切」，建議安理會重新從有利角度審議巴勒斯坦入聯申請。決議還賦予巴勒斯坦從今年9月聯大第79屆會議開幕以後，在參加聯合國會議時的一系列權利和特權，包括其坐席安排和在發言名單上的順序。

在聯大周五的投票中，中國、法國、俄羅斯等143國投了贊成票，美國、以色列等9國投了反對票，德國、英國、烏克蘭等25國棄權。

美國預計將會再次行使安理會常任理事國的一票否決權 圖片來源： Yuki Iwamura/AP/picture alliance

美國解釋反對原因

美國常駐聯合國副代表伍德（Robert Wood）就周五的反對票解釋道，這並不表示美國反對巴勒斯坦建國。 他表示，美國一直非常明確地表示支持巴勒斯坦建國，並希望取得有意義的進展。美國之所以投下反對票，是因為認為只能通過雙方的直接談判才能實現巴勒斯坦建國。

美國被外界認為是以色列的最親密盟友。伍德在發言中補充道：「沒有其他方法可以保證以色列作為一個民主猶太國家的安全和未來。也沒有其他方法能保證巴勒斯坦人在自己的國家和平、有尊嚴地生活。」 伍德指出：「這項決議並沒有解決4月份在安理會上提出的對巴勒斯坦入聯申請的關切。如果安理會因這項決議而重新審議巴勒斯坦入聯申請，結果還是相似的。」這意味著，美國預計將會再次使用安理會常任理事國的一票否決權。

以色列代表絞碎《聯合國憲章》

如果巴勒斯坦成為正式會員國，這將有效地承認巴勒斯坦建國，而以色列一直在努力阻止這一切的發生。以色列常駐聯合國代表埃爾丹（Gild Erdan）周五就投票結果表示，希特勒上台後，納粹試圖消滅猶太人和所有他們認為是次等人類的人，但正義的力量使得世界重歸和平，聯合國的成立就是為了確保這種暴政不再抬頭。 埃爾丹說：「今天，你們正在做相反的事情。你們在歡迎一個恐怖國家加入聯合國。你們向現代納粹主義開放了聯合國的大門。這讓我感到惡心。」

埃爾丹表示，恐怖組織哈馬斯控制著加薩，並佔領了約旦河西岸的一些地區。他指出，聯合國正在姑息「凶殘的獨裁者」，並破壞《聯合國憲章》。這一天將被載入史冊。 他還使用了一個攜帶型電動碎紙機，在現場粉碎了《聯合國憲章》小冊子的封面。

中國代表批評美國

中國常駐聯合國代表傅聰在周五的發言中表示，中方支持安理會重審巴勒斯坦加入聯合國的申請。傅聰指出，令人遺憾的是，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請，於4月18日被美國在安理會無情否決。美國在巴以問題上一再行使否決權，無理阻撓國際社會為解決巴勒斯坦長期遭受歷史不公所作出的努力，不符合一個負責任大國的擔當。

傅聰補充道，中國支持安理會根據聯大決議的要求重新盡快重新審議巴勒斯坦國的申請，期待有關國家對此不要再繼續拖延，設置障礙。 這名中國常駐聯合國代表強調，決議對巴勒斯坦國參與聯合國活動和有關會議做出進一步安排，賦予巴勒斯坦國新的權利和特權，是在無可奈何、別無選擇的情況下的特殊安排。中方相信，有關安排不會是永久的，總有一天巴勒斯坦國將成為聯合國正式會員國，將在聯合國同其他會員國一樣，享有充分平等的權利。

兩國方案 能化解以巴爭端嗎？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

有關巴勒斯坦國家地位的爭議

截至目前，所有國家在加入聯合國之前都已被認為是國際公認的國家。而巴勒斯坦的國家定位問題一直備受爭議。當前的以哈衝突再次將這一問題推到了風口浪尖。2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭激進組織哈馬斯針對以色列發動恐怖襲擊，此後以色列對哈馬斯宣戰，這場戰爭已造成超過34000人死亡。被美國、歐盟和其他國家視為恐怖組織的哈馬斯自2007年以來一直統治著加薩地帶。約旦河西岸部分地區則由巴勒斯坦權力機構管理。加薩地帶與約旦河西岸是巴勒斯坦難民及其後裔的主要居住地。巴勒斯坦人長期以來一直希望在這兩個地區建立一個獨立的主權國家。

據路透社報導，歐洲聯盟外交最高負責人波瑞爾（Josep Borrell）在聯合國大會表決前表示，西班牙、愛爾蘭與斯洛維尼亞將於5月21日同時正式承認巴勒斯坦國。波瑞爾認為：「這是一個具有政治意義的象徵性舉動。它不僅是對一個國家的承認，也是對這個國家存在意願的承認。」他還補充道，比利時和其他國家也可能會效仿。自1988年以來，193個聯合國會員國中已有139個承認巴勒斯坦國。



(聯合國官網，路透社，美聯社）



©2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。