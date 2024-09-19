聯大決議：以色列一年內結束對巴勒斯坦佔領

聯合國大會以壓倒性多數票通過決議，要求以色列在一年內結束對巴勒斯坦領土的佔領。此前以色列忽視了國際法院的意見，預計也將忽視聯合國大會通過的這項決議。

（德國之聲中文網）周三（9月19日），聯合國大會以壓倒性多數票通過決議，要求以色列在一年內結束對巴勒斯坦領土的佔領。

該決議以 124 票贊成、14 票反對和 43 票棄權的記錄表決結果，要求以色列遵守國際法並撤出其軍隊，立即停止所有新的定居點活動，從被佔領土上撤出所有定居者，並拆除其在被佔領的約旦河西岸修建的部分隔離牆。

聯合國大會是由193個成員國組成的最大聯合國機構。包括德國在內的43個國家就這一決議草案投了棄權票。

以色列和美國以及其他12個國家投了反對票。

今年7月，設在海牙的國際法院發表的咨詢意見認為，以色列在巴勒斯坦被佔領土的繼續存在 "是非法的"，"所有國家都有義務不承認 "以色列長達數十年的佔領。

以色列忽視了國際法院的意見。對於聯合國大會通過的這項決議，預計以色列也會如此對待。

與之前的類似情景一樣，歐洲各國在此次投票中立場分裂。法國、葡萄牙、馬爾他、比利時、西班牙和挪威投了贊成票，而德國、瑞典、義大利、英國、奧地利和荷蘭等國投了棄權票。捷克共和國和匈牙利投了反對票。

巴勒斯坦權力機構主席阿巴斯對該決議表示歡迎，並敦促世界各國採取措施，迫使以色列遵守該決議。

以色列忽視了國際法院的意見。對於聯合國大會通過的這項決議，預計以色列也會如此對待。 圖片來源： Abdel Kareem Hana/AP/dpa/picture-alliance

另一方面，以色列外交部抨擊了該項決議，指責其沒有提及巴勒斯坦恐怖襲擊，包括去年10月7日由恐怖組織哈馬斯對以色列發動的襲擊和綁架。

以色列外交部表示，該決議忽視了以色列的安全需求，強化了哈馬斯的存在，並傳遞了恐怖主義可以得逞的訊息。以色列認為，衝突只能通過相關各方的談判來解決。

以色列在1967年的六日戰爭中佔領了西岸（包括東耶路撒冷）和加薩。巴勒斯坦人要求這些領土作為一個其建立獨立國家的一部分，這個國家將與以色列並存，世界上大多數國家，包括德國，至今仍支持這一提議。

2005年以色列軍隊和猶太人定居者撤出加薩，但聯合國仍把加薩視為被佔領土，因為以色列仍控制著那裡的海域、領空以及陸地邊界。

（德新社）

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