聯合國駐黎巴嫩部隊遭以軍襲擊 – 各方如何回應？

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）本周四遭以色列襲擊後，次日法國召見了以色列駐巴黎大使表示抗議。除此以外，對以色列軍方的行為，各方都做了哪些回應？

（德國之聲中文網）本周四（10月10日）以色列一輛坦克向聯合國駐黎巴嫩維和部隊總部哨塔開火，造成兩名維和人員受傷。事件發生後，國際社會紛紛表示譴責。

德國外交部：絕對不可接受

德國外交部發言人本周五（10月11日）在柏林表示，在面對來自真主黨的炮火威脅時，以色列有權自衛。但"向聯合國維和人員開火是絕對不可容忍和接受的。"並預計這一事件將得到"全面調查"。

聯合國秘書長古特雷斯：違反國際人道主義法

聯合國秘書長古特雷斯本周五在寮國首都萬象發表講話，譴責以色列向聯合國駐黎巴嫩維和部隊開火，稱已違反國際人道主義法："我對襲擊聯合國駐軍並導致兩名維和人員受傷表示譴責，這是違反國際人道主義法的行為。"

黎巴嫩：呼籲立即停火，以色列撤回藍線

黎巴嫩總理米卡提（Nadschib Mikati）再次呼籲真主黨和以色列軍方立即停火。米卡提譴責以色列向聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）總部哨塔開火，並在電視講話中表示，以色列必須停止對平民和居民區的襲擊。米卡提呼籲國際社會迫使以色列執行聯合國安理會第1701號決議，撤回"藍線"（以色列與黎巴嫩南部之間的非正式邊界）。

義大利國防部長克羅塞托: 這不是錯誤，也不是意外，嚴重違反了國際人道主義法，可能構成戰爭罪 圖片來源： Guglielmo Mangiapane/REUTERS

義大利：或已構成戰爭罪

義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）本周四（10月10日）表示，以色列軍隊向聯合國駐地維和部隊開火是違法行為，並譴責稱可能已構成戰爭罪。克羅塞托在新聞發布會上表示："這不是錯誤，也不是意外，嚴重違反了國際人道主義法，可能構成戰爭罪。"

克羅塞托表示，他已經聯繫以色列國防部長提出抗議，並召見以色列駐義大利大使要求對這一事件做出解釋，但到目前為止還沒有收到回應。

聯合國藍盔戰士在黎巴嫩執行任務 圖片來源： Niall Carson/PA Wire/empics/picture alliance

西班牙：呼籲停止對以軍售

西班牙首相桑切斯本周五（10月11日）譴責以色列襲擊聯黎部隊，並呼籲國際社會停止向以色列出售武器。

桑切斯在梵蒂岡會見教皇方濟各(Pope Francis)後表示："在此，我要批評並譴責以色列武裝部隊對聯合國駐黎巴嫩維和部隊發動的襲擊。"

西班牙首相桑切斯：停止對以色列軍售。西班牙今年承認了巴勒斯坦為主權國家 圖片來源： Paul White/AP/dpapicture alliance

中國：嚴重關切，強烈譴責

中國外交部發言人毛寧本周五在北京記者會上表示：中方對以軍襲擊聯黎部隊陣地和哨塔並造成維和部隊人員受傷表示嚴重關切和強烈譴責。任何蓄意攻擊聯合國維和人員的行為都嚴重違反國際人道法和安理會第1701號決議，絕對不能接受，必須立即停止。

俄羅斯：感到憤怒

俄羅斯外交部本周五發布聲明稱，俄羅斯對以軍10日襲擊黎巴嫩南部聯黎部隊的行為感到憤怒。聲明表示：俄方要求以色列不要對由安理會授權在黎巴嫩執行維和任務的聯合國部隊採取任何敵對行動，並對傷者表示支持，祝福早日康復。

（綜合報導）

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