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聯合國教科文組織

總部位於巴黎的的聯合國專門機構

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遭受重創的柬埔寨旅遊業

遭受重創的柬埔寨旅遊業

柬埔寨的聯合國教科文組織世界遺產——吳哥考古公園，過去吸引了來自世界各地的數百萬遊客。但自從疫情爆發以來，到訪的人數已經大大減少。許多商家和飯店都面臨生存困境。一座新落成的機場，有望能帶來中國遊客。
文化2023年10月22日02:55 分鐘
1794年建立的主顯聖容大教堂受到重創

俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創

俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創

烏克蘭敖德薩多處文化遺址遭到俄羅斯攻擊。聯合國教科文組織德國委員會副秘書長指出，這些重要的建築不僅對烏克蘭，也對全世界至關重要。德文化部長認為，俄方對博物館進行有針對性的攻擊表明，這場戰爭是針對烏克蘭社會和民主的全方位攻擊。
文化2023年7月25日
Logo | Unesco

兩次「退群」又回歸 美國重返聯合國教科文組織

兩次「退群」又回歸 美國重返聯合國教科文組織

聯合國大會周五舉行的特別會議以壓倒性多數的票數，支持美國重返聯合國教科文組織。俄羅斯、中國等對此投出反對票。美國國務卿布林肯曾表示，美國缺席聯合國教科文組織是在拱手讓中國制定人工智慧规則。
政治2023年7月1日
今年早些時候，拜登政府在其當前預算計劃中撥款1.5億美元，用於重新加入教科文組織。

美國申請重返聯合國教科文組織

美國申請重返聯合國教科文組織

2017年，美國在時任總統川普领導下退出聯合國教科文組織。時隔近六年，拜登政府表示將重返該組織，以抗衡中國影響力。
文化2023年6月12日
Ukraine-Krieg | Angriff auf Odessa

澤倫斯基：俄导弹攻击敖德薩是 「恐怖主義活動」

澤倫斯基：俄导弹攻击敖德薩是 「恐怖主義活動」

烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄罗斯导彈襲擊敖德薩一棟居民樓是「蓄意、有針對性的恐怖主義活動」。俄烏戰爭持續的同時，烏克蘭羅宋湯烹飪被列入聯合國瀕危文化遺產，引發俄羅斯不滿。
政治2022年7月2日
Deutschland | Mathildenhöhe in Darmstadt

德國境內的世界文化遺產

德國境內的世界文化遺產

德國境內有51處世界文化遺產。除了科隆大教堂、馬丁‧路德曾在那裡將聖經翻譯成德語的瓦爾特堡這些舉世聞名的景點之外，德國還有大量不為大眾所知的世界文化遺產。
文化2021年11月7日12 張圖
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