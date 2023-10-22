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聯合國教科文組織
總部位於巴黎的的聯合國專門機構
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深度報導
遭受重創的柬埔寨旅遊業
遭受重創的柬埔寨旅遊業
柬埔寨的聯合國教科文組織世界遺產——吳哥考古公園，過去吸引了來自世界各地的數百萬遊客。但自從疫情爆發以來，到訪的人數已經大大減少。許多商家和飯店都面臨生存困境。一座新落成的機場，有望能帶來中國遊客。
文化
2023年10月22日
2023年10月22日
02:55 分鐘
俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創
俄烏戰爭之殤 敖德薩文化遺產遭重創
烏克蘭敖德薩多處文化遺址遭到俄羅斯攻擊。聯合國教科文組織德國委員會副秘書長指出，這些重要的建築不僅對烏克蘭，也對全世界至關重要。德文化部長認為，俄方對博物館進行有針對性的攻擊表明，這場戰爭是針對烏克蘭社會和民主的全方位攻擊。
文化
2023年7月25日
2023年7月25日
兩次「退群」又回歸 美國重返聯合國教科文組織
兩次「退群」又回歸 美國重返聯合國教科文組織
聯合國大會周五舉行的特別會議以壓倒性多數的票數，支持美國重返聯合國教科文組織。俄羅斯、中國等對此投出反對票。美國國務卿布林肯曾表示，美國缺席聯合國教科文組織是在拱手讓中國制定人工智慧规則。
政治
2023年7月1日
2023年7月1日
美國申請重返聯合國教科文組織
美國申請重返聯合國教科文組織
2017年，美國在時任總統川普领導下退出聯合國教科文組織。時隔近六年，拜登政府表示將重返該組織，以抗衡中國影響力。
文化
2023年6月12日
2023年6月12日
澤倫斯基：俄导弹攻击敖德薩是 「恐怖主義活動」
澤倫斯基：俄导弹攻击敖德薩是 「恐怖主義活動」
烏克蘭總統澤倫斯基痛批俄罗斯导彈襲擊敖德薩一棟居民樓是「蓄意、有針對性的恐怖主義活動」。俄烏戰爭持續的同時，烏克蘭羅宋湯烹飪被列入聯合國瀕危文化遺產，引發俄羅斯不滿。
政治
2022年7月2日
2022年7月2日
德國境內的世界文化遺產
德國境內的世界文化遺產
德國境內有51處世界文化遺產。除了科隆大教堂、馬丁‧路德曾在那裡將聖經翻譯成德語的瓦爾特堡這些舉世聞名的景點之外，德國還有大量不為大眾所知的世界文化遺產。
文化
2021年11月7日
2021年11月7日
12 張圖
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