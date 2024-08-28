聯合國批新疆政策 台網紅遭疑加入中國大外宣

聯合國人權高專辦公室指出，中國在新疆仍存在許多「有問題」的法律和政策，呼籲北京「迅速採取措施，釋放所有被任意剝奪自由的人」。與此同時，台灣網紅也被指前往新疆旅遊進行「大外宣」，引發台灣社群媒體熱議。

（德國之聲中文網）聯合國《新疆人權報告》發表將滿2週年之際，聯合國人權高級專員辦公室發言人沙姆達薩尼（Ravina Shamdasani）週二（8月27日）表示，自2023年2月以來，人權高專已經在日內瓦與中國官員進行了一系列討論，促成人權小組在今年5月訪問中國，與中國政府對話。

該聲明指出，聯合國人權高專與中國政府就「反恐政策和刑事司法系統」等令人關切的政策對談，其中包括促進新疆維吾爾自治區和西藏自治區的平等和非歧視，以及香港的國家安全和人權問題。

沙姆達薩尼表示：「特別是在新疆問題上，我們瞭解到許多有問題的法律和政策仍然存在……我們再次呼籲中國政府，從人權角度全面審查對國家安全和反恐的法律框架……需要充分調查酷刑等侵犯人權行為的相關指控。」

聯合國人權高專提及，儘管中國當前人權狀況的資訊取得管道有限，相關人士也擔心與聯合國接觸會遭到報復，但該單位仍持續關注相關議題，並持續向中國政府提出特別令人關注的個案，呼籲北京「立即採取措施，釋放所有被任意剝奪自由的人」，並對外澄清失聯人士的身份及下落。

沙姆達薩尼強調，聯合國人權高專蒂爾克（Volker Türk）致力於與中國政府持續接觸，並為受害者發聲。

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北京回應：不要被圖謀遏制抹黑中國的政治勢力利用

對於聯合國人權高專辦發出的聲明，中國外交部發言人林劍在28日的例行記者會上做出回應。林劍稱，中國堅持各民族一律平等，充分保障各族群眾的合法權利。「當前新疆社會穩定，經濟發展，人民安居樂業，正處於歷史上最好的發展時期。」

他還表示，人權高專辦應公正客觀履職，尊重各國的主權，尊重客觀事實，同各國開展建設性對話與合作，自覺抵制人權政治化和搞分裂對抗的行徑，不要被圖謀遏制抹黑中國的政治勢力利用。林劍稱，中國願在相互尊重的基礎上，同聯合國人權高專辦開展建設性交流與合作。

國際人權協會（ISHR）則指出，北京在與聯合國交流中缺乏誠意，今年1月曾在聯合國人權審議期間，拒絕所有涉及新疆報告和聯合國相關機構的建議，不願意讓聯合國調查員可「不受限制」進入新疆。

此外，國際人權協會也稱中國對與聯合國合作或尋求與聯合國合作的人，持續施加報復，並加強跨國鎮壓策略，試圖壓制海外活動人士和受害者的聲音。

人權觀察組織中國部副主任王松蓮也表示，「北京公然拒絕切實解決新疆有據可查的犯罪行為並不令人意外」，並指中國對新疆數百萬維吾爾人的懲罰行動造成巨大痛苦。她要求聯合國人權高專及成員國需採取強有力的後續行動，發佈有關新疆當前局勢的最新資訊，並提出具體行動計劃、向責任方究責。

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台灣網紅成新疆大外宣工具？

新疆人權問題受到各方關注，近日有台灣網友在社群平台Threads上發文稱，「第二波網紅去中國拍片好像開始冒出來」，引發討論。

今年6月曾揭露中國出資邀請多名網紅赴中拍片宣傳的台灣網紅「波特王」在該篇貼文下留言，指他注意到有網紅「在那邊吹捧新疆的，想營造外媒報導集中營的事情是亂講。還會刻意在影片中說新疆人很友善，來這很安全」。

波特王稱，這類影片除了有可能被「看台海、台灣網那種中共大外宣平台拿去用之外，另一個識別重點是在留言區，常會有很多簡體字留言在幫忙洗地」。

被點名的網紅「欸你這週要幹嘛」否認大外宣說法，稱該行程早在半年前就規劃，「沒有任何目的安排，並沒有規劃要發佈任何影片，也沒有收取任何費用」。

不過，該網紅的說法仍引來不少質疑。有網友指出，新疆「再教育營」爭議至少已延燒5年，因此批評該網紅：「就假設你半年前規劃，我就請問你們知道新疆發生甚麼事嗎？」

（法新社、聯合國人權高專、人權觀察組織等）

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