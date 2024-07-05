聯合國審議中國人權 中方拒絕涉新疆建議

中國代表4日在聯合國會議上拒絕由西方國家主導的部分人權改革建議，否認在新疆、西藏及香港的侵犯人權指控，並批評部分國家「出於政治目的」針對中國人權狀況，譴責企圖「抹黑和攻擊」中國的行為。

（德國之聲中文網）聯合國人權理事會（UNHRC）週四（7月4日）在日內瓦舉行會議，結束對中國人權紀錄的普遍定期審議（UPR）程序，其中涉及聯合國在2022年公佈的一份報吿，指中國在新疆的行為可能構成反人類罪。

中方矢口否認在新疆有任何侵犯人權行為，並在人權紀錄審查過程中多次反駁各界批評。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）表示，中國在聯合國審查過程中，收到超過400項改革建議，並接受了其中近70％的建議。

不過，「人權觀察」（Human Rights Watch）稱，中國接受的建議許多都是一些相對「不那麼直接」、未直接譴責、僅呼籲中方保護權利的建議，例如非洲國家甘比亞呼籲「透過保存文化特色，來加強保障少數民族和宗教群體的權利」，以及印尼建議「加強保障宗教與信仰自由」等。

由西方國家提出的建議則幾乎全數遭中國拒絕。要求中國履行2022年聯合國新疆報告內建議的呼籲，全部遭到拒絕；中國還批評該份報告「非法且無效」。

此外，中國也拒絕停止政府對人權倡議人士的報復，並拒絕廢除香港《國安法》，且拒絕停止任意拘留、監視居住的建議。

中國駐日內瓦辦事處大使陳旭在會議中說：「在中國式現代化進程中穩步提升人權保障水準，為世界人權世界健康發展不斷做出新的貢獻。」

陳旭還稱，中方拒絕「出於政治動機、基於虛假資訊、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議，並譴責企圖「抹黑和攻擊」中國的行為。

西方批北京「誤導」

儘管茲尼貝爾稱中國接受70％的建議，但批評者主張此舉是「誤導視聽」。一名西方外交官聲稱，中國利用政治資本來平息批評，早已事先「做好牌」。

此前路透社曾報導，中國在聯合國審查前遊說非西方國家，看似鼓勵盟友在會議中提出「建設性建議」，實際上是要求它們讚揚北京人權紀錄。

英國常駐聯合國代表大使曼利（Simon Manley）在人權理事會上批評，中國拒絕了英方的所有建議，包括呼籲停止迫害維吾爾人以及廢除香港《國安法》。

圖為2020年7月1日，香港警方驅離上街的群眾。（資料照） 圖片來源： Deacon Lui/EyePress/Newscom/IMAGO

美國駐聯合國人權理事會大使泰勒（Michèle Taylor）也對中國對拒絕採取行動表示失望。泰勒指出，中國「在國際社會不斷呼籲尊重人權和基本自由的情況下拒絕採取行動，並拒絕了透過普遍定期審議提出的許多建設性建議」。

聯合國所有成員國每隔4年至5年都要接受人權紀錄的普遍定期審議，但此次是聯合國人權事務高級專員在2022年發佈新疆人權報告以來，中國首次接受人權定期審查。

今年6月中旬，多個人權組織發佈聯合聲明，敦促現任聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）應該發表一份更新的公開報告，說明中國政府和聯合國面對新疆維吾爾人權議題上採取的行動。

人權組織透露，蒂爾克曾經承諾會持續與中國接觸、討論新疆人權等議題，但卻從未提供任何具體細節以及新疆實際情勢的最新狀況，也沒發表2022年報告內所建議執行事項的評估結果。然而，北京仍然在「繼續任意監禁數十萬維吾爾人」。

中國駐日內瓦代表團專員則回應，「少數非政府組織和西方國家為了抹黑中國，阻礙中國發展，不惜充當說謊、造謠者」；中方主張，批評中國在新疆違反人權的指控是為「反華」分裂圖謀服務。

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（編譯： THC／綜合報導）

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