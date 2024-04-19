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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

聯合國安理會

安理會是聯合國的六大主要機構之一。

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即時新聞

2024年4月19日

美否決巴勒斯坦加入聯合國 中國：強盜邏輯

2024年4月14日

伊朗對以色列發動大規模空襲

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深度報導

美國駐聯合國大使琳達‧托馬斯-格林菲爾德在2月20日聯合國加薩決議草案表決中投了否決票

美國否決安理會加薩決議草案 各方如何反應？

美國否決安理會加薩決議草案 各方如何反應？

美國2月20日否決了聯合國安理會一項呼籲立即在加薩實行人道主義停火的決議草案。表決前，美國分發了自己提出的一份替代性決議草案。
政治2024年2月21日
1月8日，俄羅斯向烏克蘭第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）等地區發動導彈襲擊k

韓國：烏克蘭成為北韓導彈的試驗場

韓國：烏克蘭成為北韓導彈的試驗場

美國及其盟國周三（1月10日）譴責俄羅斯向烏克蘭發射北韓導彈，美國表示對此不可容忍，韓國則稱烏克蘭成為北韓核導彈的試驗場，並稱 「這相當於一次模擬攻擊」。
政治2024年1月11日
需要經過數天的談判才找到避免美國在聯合國安理會第三次行使否決權的措辭

以哈衝突： 聯合國安理會通過加薩決議

以哈衝突： 聯合國安理會通過加薩決議

聯合國安理會決議要求向加薩提供更多援助，並採取措施「為可持續地停止敵對行動創造條件」，但沒有呼籲立即停火。與此同時，有報告指出，加薩地帶或將面臨飢荒風險。
政治2023年12月23日
聯合國秘書長古特雷斯：加薩公共秩序即将崩潰

古特雷斯呼籲加薩停火 以色列批「危及世界和平」

古特雷斯呼籲加薩停火 以色列批「危及世界和平」

聯合國秘書長古特雷斯以罕見方式致信安理會，呼籲在加薩實施人道停火，以避免一場人道主義災難。這一呼籲招致了以色列的批評。
政治2023年12月7日
USA New York | UN-Sicherheitsrat

安理會決議：加薩地帶立即實施「人道暫停」

安理會決議：加薩地帶立即實施「人道暫停」

聯合國安理會呼籲在加薩地帶立即實施人道暫停。安理會周三通過的一項決議案中稱："緊急實施有足夠天數的長時間人道主義暫停及走廊。"此外，決議案敦促哈馬斯必須立即釋放全部被劫持的以色列人質。
政治2023年11月16日
加薩地帶目前急需食品及藥品援助，圖為運輸車運送來自世衛組織的物資

中國再度對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助

中國再度對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助

自本月以哈衝突以來，中國第二度表示將向巴勒斯坦提供緊急人道主義援助。另一方面，聯合國安理會的各個理事國對於以巴議題仍存在嚴重分歧，聯合國秘書長古特雷斯則強調人道主义停火對於運送援助物資的重要性。
政治2023年10月26日
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