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聯合國安理會
安理會是聯合國的六大主要機構之一。
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即時新聞
2024年4月19日
2024年4月19日
美否決巴勒斯坦加入聯合國 中國：強盜邏輯
2024年4月14日
2024年4月14日
伊朗對以色列發動大規模空襲
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深度報導
美國否決安理會加薩決議草案 各方如何反應？
美國否決安理會加薩決議草案 各方如何反應？
美國2月20日否決了聯合國安理會一項呼籲立即在加薩實行人道主義停火的決議草案。表決前，美國分發了自己提出的一份替代性決議草案。
政治
2024年2月21日
2024年2月21日
韓國：烏克蘭成為北韓導彈的試驗場
韓國：烏克蘭成為北韓導彈的試驗場
美國及其盟國周三（1月10日）譴責俄羅斯向烏克蘭發射北韓導彈，美國表示對此不可容忍，韓國則稱烏克蘭成為北韓核導彈的試驗場，並稱 「這相當於一次模擬攻擊」。
政治
2024年1月11日
2024年1月11日
以哈衝突： 聯合國安理會通過加薩決議
以哈衝突： 聯合國安理會通過加薩決議
聯合國安理會決議要求向加薩提供更多援助，並採取措施「為可持續地停止敵對行動創造條件」，但沒有呼籲立即停火。與此同時，有報告指出，加薩地帶或將面臨飢荒風險。
政治
2023年12月23日
2023年12月23日
古特雷斯呼籲加薩停火 以色列批「危及世界和平」
古特雷斯呼籲加薩停火 以色列批「危及世界和平」
聯合國秘書長古特雷斯以罕見方式致信安理會，呼籲在加薩實施人道停火，以避免一場人道主義災難。這一呼籲招致了以色列的批評。
政治
2023年12月7日
2023年12月7日
安理會決議：加薩地帶立即實施「人道暫停」
安理會決議：加薩地帶立即實施「人道暫停」
聯合國安理會呼籲在加薩地帶立即實施人道暫停。安理會周三通過的一項決議案中稱："緊急實施有足夠天數的長時間人道主義暫停及走廊。"此外，決議案敦促哈馬斯必須立即釋放全部被劫持的以色列人質。
政治
2023年11月16日
2023年11月16日
中國再度對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助
中國再度對巴勒斯坦提供緊急人道主義援助
自本月以哈衝突以來，中國第二度表示將向巴勒斯坦提供緊急人道主義援助。另一方面，聯合國安理會的各個理事國對於以巴議題仍存在嚴重分歧，聯合國秘書長古特雷斯則強調人道主义停火對於運送援助物資的重要性。
政治
2023年10月26日
2023年10月26日
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