聯合國：加薩戰爭七成死者為婦孺

加薩衝突造成的喪生者中，女性和兒童的比例令人震驚。聯合國人權事務高級專員辦事處發布最新報告指出，這表明存在系統性地違反國際人道法基本原則的行為。以色列方面隨即對此作出回應。

（德國之聲中文網）聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）周五（11月8日）發布報告指出，加薩衝突70%的喪生者為婦女和兒童，這表明存在系統性地違反國際人道法基本原則的行為，包括區分原則和相稱性原則。

國際人道法的區分原則要求衝突各方在任何時候都要區分平民和戰鬥人員，即只能對戰鬥人員發動攻擊。相稱性原則要求軍事行動所造成的損失和傷亡不得超過預期要得到的軍事優勢。

兒童佔比最大

聯合國人權高專辦介紹，它一直在核實因空襲、炮擊和其他敵對行動而在加薩死亡的人員的個人訊息。其發布的報告指出，在2023年11月至2024年4月期間，共有8119起死亡事件得到核實。其中約80%是在住宅樓或類似住房中遇害的，其中44%為兒童，26%為婦女。也就是說，在已核實的死亡人數中，兒童佔最大比例。該報告還指出，最具代表性的三個年齡段分別是5至9歲的兒童、10至14歲的兒童以及0至4歲的嬰幼兒。

實際死亡人數可能遠高於上述數字，許多死亡事件尚未得到核實，成千上萬的人至今仍被埋在廢墟之下。哈馬斯控制的加薩衞生部表示，自2023年10月7日以來，加薩地帶死亡人數已超過4.3萬人，其中大部份的死者是婦女和兒童。這一數字未能得到獨立驗證，激進的伊斯蘭主義組織哈馬斯被諸多國家列為恐怖組織。去年10月7日，哈馬斯從加薩對以色列發動突襲，造成約1200 人死亡，250名人質被綁架，以色列隨後進行了持續至今的大規模反擊。

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呼籲追責

聯合國人權高專辦還表示，最新報告廣泛審查了加薩衝突中殺害平民及其他違反國際法的行為，這些行為在許多情況下或將構成戰爭罪。報告中提到，國際法院在其關於臨時措施的一系列命令中，強調了以色列在防止、保護免受以及懲罰種族滅絕行為等方面的國際義務。

聯合國人權事務高級專員蒂爾克（Volker Türk）強調：「至關重要的是，必須通過可信、公正的司法機構對嚴重違反國際法的指控進行應有的追責，並在此期間收集並保存所有相關訊息和證據。」

聯合國人權高專辦的報告還指出，以色列官員反復表示，衝突的結束取決於對加薩的徹底摧毀以及巴勒斯坦人的流亡。此外，報告還記錄了將針對巴勒斯坦人的歧視、敵意和暴力合理化，甚至消滅巴勒斯坦人的努力。

該報告展示了平民如何首當其沖遭受襲擊，包括以色列軍隊最初對加薩實施的「全面圍困」，以及以色列政府繼續非法阻止、阻礙和未能確保人道主義援助的進入，民用基礎設施遭到摧毀，並且造成反復的大規模流離失所，以色列軍隊的這一行為造成了「前所未有的殺戮、死亡、傷害、飢餓、疾病和傳染病」。報告同時指出，巴勒斯坦武裝團體也以可能加劇平民傷害的方式開展敵對行動。

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以色列予以反駁

以色列駐日內瓦的外交使團對此報告表示堅決拒絕，並在聲明中表示：「人權事務高級專員辦事處再次未能準確反映當地的實際情況，無視哈馬斯及其他恐怖組織在故意傷害加薩平民方面充當的廣泛角色。」

以色列方面表示，哈馬斯故意隱藏在平民中，並將其作為「人肉盾牌」，因此哈馬斯應為平民的死亡負責。以色列報告稱，每名武裝分子身亡，大約有一名平民遇難，這一比例歸咎於哈馬斯。哈馬斯則否認使用平民和包括醫院在內的民用設施作為「人肉盾牌」。

以色列軍方表示，他們已盡最大努力減少對平民的傷害，他們有一整套機制確保部隊遵守武裝衝突法，批准攻擊的程序是受監管的多層程序，旨在為指揮官提供「所有合理可得的訊息」。「每一項軍事行動都遵循區分和相稱性原則，並在執行前仔細評估對平民的潛在傷害，」以色列軍方在一份聲明中如是表示。

（聯合國新聞、德新社、路透社）

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