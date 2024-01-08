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聖誕節
基督教的一個重要節日，慶祝耶穌降生。
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深度報導
「聖誕休戰」之後，德國火車司機宣佈罷工數日
「聖誕休戰」之後，德國火車司機宣佈罷工數日
德國火車司機工會（GDL）宣佈，因勞資談判未達成共識，再次舉行為期數天的罷工。德鐵公司（DB）呼籲乘客推遲罷工期間的行程計劃，並稱將對這一罷工計劃採取法律行動。
經濟
2024年1月8日
2024年1月8日
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
不再「禁洋節」？看北京和上海今年如何過聖誕
今年是中國自新冠疫情解封後的首個聖誕節，充滿濃厚節慶氣氛的上海聖誕市集吸引了大批遊客，而北京的宣武門天主堂也於整修完畢後首度舉辦聖誕彌撒。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
02:00 分鐘
面臨恐襲威脅 科隆大教堂聖誕堅持開放
面臨恐襲威脅 科隆大教堂聖誕堅持開放
儘管面臨恐怖襲擊的威脅，德國科隆大教堂聖誕夜依然如期舉行彌撒活動並向信眾開放。此前，德國情報機關接到盟國線索稱，包括科隆大教堂在內的歐洲多地可能在聖誕及新年期間遭到伊斯蘭極端分子的恐怖襲擊。科隆大教堂12月23日晚間一度因此關閉。
恐怖主義
2023年12月24日
2023年12月24日
總統聖誕致辭：請不要背棄民主
總統聖誕致辭：請不要背棄民主
回顧過去的這一年，德國聯邦總統施泰因邁爾表示這個世界展示了太多的陰暗面，但他強調永遠都有比「憤怒和鄙視」更好的解決辦法。儘管這一年也留下了很多無解的問題，但他表示人們只有共同努力，才能夠前進。
政治
2023年12月24日
2023年12月24日
空中巴士法國聖誕聚餐 數百員工食物中毒
空中巴士法國聖誕聚餐 數百員工食物中毒
空中巴士大西洋公司上周在法國南特附近舉行晚宴活動以後，700 多名員工出現嘔吐和腹瀉症狀。
社會
2023年12月23日
2023年12月23日
全世界孩子們最愛的老頭
全世界孩子們最愛的老頭
每年的12月6日，聖尼古拉都會挨家挨戶地向聽話的孩子們分發糖果。哪怕路途再遙遠，聖誕老人也會按時地完成他的使命。
文化
2023年12月6日
2023年12月6日
9 張圖
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