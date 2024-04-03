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耶路撒冷
位於地中海和死海之間的全球宗教重鎮，也是完整地保留了人類信仰文明演進史的一個歷史城市。
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深度報導
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞大使館遭以色列空襲 後果怎樣？
伊朗駐敘利亞首都大馬士革大使館遭以色列導彈襲擊，領館大樓被完全炸毀，聖城旅高級指揮官被炸身亡。伊朗威脅將進行報復。對衝突進一步升級的擔憂也越來越大。
政治
2024年4月3日
2024年4月3日
伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節
伯利恆：戰火硝煙中的聖誕節
在天主教聖地伯利恆，今年的聖誕遊行規模明顯小於往年。鑑於以色列和哈馬斯之間的戰爭仍在繼續，教會領袖決定取消聖誕裝飾和慶祝活動。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
以軍發現5名人質屍體 加薩中部遭襲數十人喪生
以軍發現5名人質屍體 加薩中部遭襲數十人喪生
以色列國防軍 (IDF) 發言人周日（12月24日）表示，以色列士兵在加薩北部的隧道網路中發現五名人質的屍體。在聖誕前夜和聖誕節當日，加薩地帶戰鬥仍在繼續。加薩衞生部稱，以軍對加薩中部的襲擊造成至少 68 人死亡。
政治
2023年12月25日
2023年12月25日
關鍵詞：哈馬斯
關鍵詞：哈馬斯
巴勒斯坦伊斯蘭武裝"哈馬斯"突然對以色列發起了多年以來最大規模的攻勢，引起國際輿論的震驚。那麼，哈馬斯究竟是一個什麼樣的組織呢？
政治
2023年10月8日
2023年10月8日
巴勒斯坦人的「災難日」在今天意味著什麼？
巴勒斯坦人的「災難日」在今天意味著什麼？
5月15日是巴勒斯坦的人「災難日」。為什麼大約70萬巴勒斯坦人流離失所？巴以問題有沒有切實可行的解決方案？
歷史
2023年5月15日
2023年5月15日
耶路撒冷聖殿山爆發嚴重衝突
耶路撒冷聖殿山爆發嚴重衝突
本周五，巴勒斯坦民眾和以色列警察在耶路撒冷老城區的阿克薩清真寺附近爆發衝突，造成大量人員受傷。以色列媒體報導稱，衝突結束後，以色列警方逮捕了數十名巴勒斯坦人。
政治
2022年4月15日
2022年4月15日
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