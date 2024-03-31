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德中關係全景觀看「習馬會」俄羅斯入侵烏克蘭

老齡化

國際上通常把60歲以上的人口佔總人口比例達到10％，或65歲以上人口佔總人口的比重達到7％作為國家或地區進入老齡化社會的標準。

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即時新聞

2024年3月31日

養老保險體系風雨飄搖 德國政府出新招

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深度報導

結婚率上升可能提高新生兒數字

中國2023年結婚人數回升 扭轉近10年連續下跌趨勢

中國2023年結婚人數回升 扭轉近10年連續下跌趨勢

2023年中國新婚人數比前一年增加12.4%，扭轉了持續近十年的下降趨勢。原因是在新冠疫情期間，許多年輕人推遲了結婚時間。
社會2024年3月18日
Symbolbild Weltwirtschaft Global Economy Globalisierung

外國對華直接投資降至 30 年最低點

外國對華直接投資降至 30 年最低點

中國官方周末發布的最新統計數據顯示，外國對華直接投資已降至三十年來的最低點。分析人士稱，受中國嚴厲的《反間諜法》以及美國對華制裁的影響，越來越多的企業正在撤離中國。
經濟2024年2月19日
Symbolbild I Hochzeit am Strand in Griechenland

德國人初婚年齡創記錄

德國人初婚年齡創記錄

德國人首次結婚時的平均年齡越來越高，大有一結婚就成"老夫老妻"的勢頭。與此同時，德國統計署發布的數據還顯示，過去20年離婚率總體一直在下降，婚姻存續時間則在延長。
社會2024年2月11日
如今，中國人口與家庭結構的萎縮，又將對社會經濟帶來怎樣的衝擊？

德語媒體：我們誇大中國的威脅 低估其內政挑戰

德語媒體：我們誇大中國的威脅 低估其內政挑戰

《新蘇黎世報》分析中國家庭結構的萎縮，指出這不單是老齡化問題，而且會深刻影響中國的經濟。《法蘭克福匯報》寫道，自德國政府公佈對華戰略以來，總理肖爾茨將首次訪問中國。本屆德國政府的歷次訪華都有些棘手。
社會2024年2月7日
希望有良好工作和職業機會是考慮移居德國的主要原因

外國專業人才：種族主義是德國日常

外國專業人才：種族主義是德國日常

從國外來到德國的技術專業人才希望獲得什麼？他們在德國的經歷如何？經合組織一項針對3萬人的調查給出了答案。
經濟2024年2月3日
external

中國人口老齡化問題十分嚴重

中國人口老齡化問題十分嚴重

2023年，中國的人口減少了超過200萬，人口老齡化還在加劇。當未來工作人口不足以支持退休人口時，這將成為一個問題。
社會2024年1月25日03:03 分鐘
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