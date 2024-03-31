You need to enable JavaScript to run this app.
跳轉至内容
跳轉至主選單
跳轉到更多DW網站
最新影片
地區
中國
德國
台灣
歐洲
香港
亞洲
主題
人權
新聞自由
法治國家
氣候環境
分類
政治
經濟
文化
科技創新
電視直播節目
最新影片
焦點
德中關係
全景觀看「習馬會」
俄羅斯入侵烏克蘭
简
廣告
老齡化
國際上通常把60歲以上的人口佔總人口比例達到10％，或65歲以上人口佔總人口的比重達到7％作為國家或地區進入老齡化社會的標準。
跳轉至下一欄 即時新聞
即時新聞
2024年3月31日
2024年3月31日
養老保險體系風雨飄搖 德國政府出新招
跳轉至下一欄 深度報導
深度報導
中國2023年結婚人數回升 扭轉近10年連續下跌趨勢
中國2023年結婚人數回升 扭轉近10年連續下跌趨勢
2023年中國新婚人數比前一年增加12.4%，扭轉了持續近十年的下降趨勢。原因是在新冠疫情期間，許多年輕人推遲了結婚時間。
社會
2024年3月18日
2024年3月18日
外國對華直接投資降至 30 年最低點
外國對華直接投資降至 30 年最低點
中國官方周末發布的最新統計數據顯示，外國對華直接投資已降至三十年來的最低點。分析人士稱，受中國嚴厲的《反間諜法》以及美國對華制裁的影響，越來越多的企業正在撤離中國。
經濟
2024年2月19日
2024年2月19日
德國人初婚年齡創記錄
德國人初婚年齡創記錄
德國人首次結婚時的平均年齡越來越高，大有一結婚就成"老夫老妻"的勢頭。與此同時，德國統計署發布的數據還顯示，過去20年離婚率總體一直在下降，婚姻存續時間則在延長。
社會
2024年2月11日
2024年2月11日
德語媒體：我們誇大中國的威脅 低估其內政挑戰
德語媒體：我們誇大中國的威脅 低估其內政挑戰
《新蘇黎世報》分析中國家庭結構的萎縮，指出這不單是老齡化問題，而且會深刻影響中國的經濟。《法蘭克福匯報》寫道，自德國政府公佈對華戰略以來，總理肖爾茨將首次訪問中國。本屆德國政府的歷次訪華都有些棘手。
社會
2024年2月7日
2024年2月7日
外國專業人才：種族主義是德國日常
外國專業人才：種族主義是德國日常
從國外來到德國的技術專業人才希望獲得什麼？他們在德國的經歷如何？經合組織一項針對3萬人的調查給出了答案。
經濟
2024年2月3日
2024年2月3日
中國人口老齡化問題十分嚴重
中國人口老齡化問題十分嚴重
2023年，中國的人口減少了超過200萬，人口老齡化還在加劇。當未來工作人口不足以支持退休人口時，這將成為一個問題。
社會
2024年1月25日
2024年1月25日
03:03 分鐘
顯示更多
廣告