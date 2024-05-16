「老朋友」再相會 普丁抵北京會習近平

俄羅斯總統普丁半年內二度訪華，外界關注焦點依然圍繞在中國會在俄烏議題扮演何種角色，包括能否不負馬克宏所託，促成俄方在巴黎奧運期間對烏克蘭停火。普丁出訪前則接受中國官媒專訪，再度批評西方對俄國的制裁。

（德國之聲中文網）俄羅斯總統普丁週四（5月16日）抵達北京，中國國家主席習近平在北京人民大會堂東門外廣場，親自迎接普丁開啟此行首場會談。

據中國官媒央視報導，習近平除了恭喜普丁開啟第五個總統任期外，也指出「中俄關係來之不易，值得雙方加倍珍惜和呵護」，稱中俄關係穩定發展也有利於地區及世界和平、穩定、繁榮，並承諾「中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居」。

俄羅斯官媒塔斯社則引述普丁說法指，兩國關係並非一時的，也非針對任何一方，是國際場域上的「穩定因素」。普丁表示，希望他這次訪問能為中俄雙邊合作領域的發展提供新動力。

在為期2天的訪華之旅中，普丁除了會晤習近平和總理李強外，也將參加中俄建交75週年晚會，並造訪與俄羅斯關係密切的哈爾濱市。

克裡姆林宮的外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov）指出，普丁和習近平16日晚間將舉行非正式的茶會，討論議題包含烏克蘭、亞洲、能源與貿易；俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）、安全會議秘書紹伊古（Sergei Shoigu），以及俄國重要企業領袖，都將出席這場會議。

拉夫羅夫在普丁出發前說，俄中期盼「促進更公平、民主的世界秩序」。不過，這兩國領袖近年都各自修改了憲法，為自己終身掌權鋪路；同時也都遭批，利用其國家的軍事力量，恫嚇區域內其他國家。

此行訪華，是普丁新一屆任期首度出訪海外，也是6個月內二度踏上中國土地；他上一次訪華是去年10月。路透社分析，普丁訪問外國首站選擇中國，是在向世界釋放出訊號，展現俄方心目中的優先順序，以及普丁個人與習近平的關係有多深。

普丁尋求深化中俄經濟關係 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

訪華前夕，普丁接受中國官媒新華社專訪，普丁稱他與習近平每次會面不僅是「老朋友之間的交流」，還會對雙邊和國際議題「富有成效地交換意見」。

普丁強調中俄在經濟領域的合作是「自主選擇」，並提及兩國在國際重要議題「持相似或相同立場……都不接受西方將基於謊言、虛偽和憑空臆造規則的秩序強加於人的企圖」。

2022年俄國侵略烏克蘭之前，普丁與習近平曾在北京宣示雙方「無止境」的友誼；針對歐美對俄制裁，中國也跟俄羅斯口徑一致，批評這是西方的「霸權霸道霸凌行徑」。

中俄關係：真朋友還是權宜合作？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

歐美質疑中俄關係

俄烏戰爭2年多來，中俄貿易額屢屢創下新高；中國從俄方獲取廉價的石油和天然氣，卻也面臨越來越大的西方壓力。

中國一直主張在俄烏議題中保持中立，但歐美質疑中國協助俄國軍工產業發展，持續出口工具機、微電子等非致命性的軍民兩用科技產品給俄國，讓其得以繼續生產武器。美國財長耶倫（Janet Yellen）4月初訪華時曾透露，對於協助軍民兩用產品貿易的中資銀行，美方不排除對其實施制裁。

值得注意的是，習近平在5月初到訪法國期間，與法國總統馬克宏會晤後曾表示：「中國願同法國一道，以巴黎奧運會為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。」

儘管普丁在專訪期間稱「就烏克蘭問題進行對話持開放態度」，並且願意談判。但是否將在此次訪中行後宣佈在奧運期間停火，也成為各方關注焦點。

德國波昂大學政治學與國際關係學教授辜學武向DW表示，這次「習普會」，習近平會要求普丁同意在巴黎奧運期間停火，而普丁可能會因有求於中國而給習近平面子。「中俄聯合公報如果不提到這一點，就是習近平失敗了。如果提這一點，就是普丁向習近平屈服了。」

奧地利國際關係學院博士後研究員戴昕昊（Thomas Eder）則較不樂觀。他認為，中國不希望因這樣的要求損害中俄關係，而俄方也只會在前線戰事是烏克蘭佔優勢之際，才可能同意奧運時停火。

（綜合報導）

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