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習近平
2013年起,習近平任中國共產黨和中華人民共和國最高領導人。
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即時新聞
2024年4月24日
2024年4月24日
金融貪腐案連連 中國銀行原行長認罪
2024年4月24日
2024年4月24日
布林肯飛抵上海 開始三天訪華行程
2024年4月21日
2024年4月21日
布林肯下周訪華 談俄烏戰爭、台海、經貿
2024年4月19日
2024年4月19日
布林肯指責北京幫助俄羅斯重振國防工業
2024年4月18日
2024年4月18日
中國央行前副行長出庭受審
2024年4月17日
2024年4月17日
美控北京補貼芬太尼出口 中國：危機非中方造成
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深度報導
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
牆外文摘：藍營訪陸團與王滬寧對台新策
有評論認為，習近平在「馬習二會」的「溫情喊話」是王滬寧對台「迂直之計」之一。王滬寧主導聯美制台是為了「防獨」，拉攏非綠則是為了「促統」，其目的都是指向賴清德。
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
客座評論：習近平會邀金正恩訪華嗎？
政治時評人鄧聿文認為，莫斯科如今是平壤的「一哥」,普丁比習近平對金正恩更有影響力。雖然這一情況未來隨時會發生改變，但北京當下可能不會滿足平壤的獅子大張口。
鄧聿文
評論
政治
2024年4月21日
2024年4月21日
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體：肖爾茨重蹈了梅克爾覆轍
德語媒體《商報》指出，肖爾茨在北京犯了與前任梅克爾一樣的錯誤，過於以大型企業利益為導向，而不是為德國爭取利益。德國網路編輯部發表評論寫道， 為了防止中國過剩的光伏產品破壞歐洲市場，歐盟必須推出長期產業政策。
政治
2024年4月20日
2024年4月20日
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德語媒體：肖爾茨在北京碰了軟釘子
德國總理對中國的訪問幾天前就已結束，但德國媒體對此次中國之行的討論仍在繼續。《南德意志報》認為，肖爾茨在北京在關鍵議題上毫無斬獲；《法蘭克福匯報》指出，歐洲人無法讓習近平放棄與普丁的盟友關係。
政治
2024年4月18日
2024年4月18日
德語媒體：言辭多多 成果寥寥
德語媒體：言辭多多 成果寥寥
在肖爾茨總理結束訪華之際，《新蘇黎世報》發表文章為企業不放棄在華業務、同時不忘去風險出謀劃策；《日報》則發現，德中領導人談論的雖不少，但多為各說各的。兩國關係上，德國對中國更為依賴，而不是相反。
政治
2024年4月17日
2024年4月17日
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
牆外文摘：馬英九口中的「中國人」是誰？
有評論指出，台灣政大最新調查顯示「自認中國人」比率再創新低，僅有2.4%，馬英九卻仍在習近平面前一口一個「兩岸中國人」、「同屬中華民族、都是炎黃子孫」講得極為順口，違背了台灣主流民意。
政治
2024年4月14日
2024年4月14日
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跳轉至下一欄 焦點話題
焦點話題
德語媒體：弱勢的總理
取消已有三十多年歷史的總理記者會，無疑是本次人大會議爆出的最大冷門之一。儘管中國官方並未給出取消記者會的原因，但德語媒體普遍認為，此舉顯示中國總理的職權正在被進一步削弱。
媒體
2024年3月8日
2024年3月8日
專訪許成鋼：光靠高科技救不了中國經濟
中國經濟的「痛點」在哪裡？如果要扭轉中國經濟的「頹勢」，究竟該怎麼做？DW專訪經濟學家許成鋼，請他替中國經濟「診斷開藥」。
經濟
2024年3月8日
2024年3月8日
女性參政？中國政治仍是男人的世界
正在舉行的本屆中國人大會議上，女性代表的比例僅略高於四分之一。而中共最高決策層則是清一色的男性。研究者和女權人士認為，在中國，不僅政策制定中沒有為女性考慮，女權活動還遭到打壓。
平權
2024年3月7日
2024年3月7日
人大報告刪「和平統一」 對台強硬或過度解讀？
中國漁船金門翻覆案談判僵持之際，中國總理李強在兩會期間發表政府工作報告，涉台部份刪除了慣例出現的「和平統一」，引發揣測。有學者向DW表示不必「過度解讀」，也有專家指出北京未來對台方針可能「多做少說」。
政治
2024年3月5日
2024年3月5日
當改變慣例成常態——中國總理記者會為何取消？
中國宣佈今年的人大閉幕後不舉行記者會，如無特殊情況，十四屆全國人大後幾年也不再舉行總理記者會。該消息引起海內外廣泛關注，在中國的社群網站則成為被禁止討論的话题。海外社交平台上，研究中國問題的專家學者紛紛發表評論。
政治
2024年3月4日
2024年3月4日
危機中的中國
在安徽的一個鐘點工市場，不少人一大早就在路邊等活。招工的人不多，薪水也很低。這些人感覺到，目前中國的經濟形勢不容樂觀。經濟形勢預計將成為人大會議的主要議題之一。請看德廣聯記者的實地報導。
經濟
2024年3月4日
2024年3月4日