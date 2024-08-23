習近平與英國首相斯塔默舉行電話通話

中國國家媒體報導稱，周五下午，中國國家主席習近平應約同英國首相斯塔默通電話。習近平祝賀斯塔默就任英國首相。英國發表的官方聲明中稱，斯塔默在通話中表示，希望兩國領導人能夠進行公開、坦誠和誠實的討論。

（德國之聲中文網）據央視新聞報導，8月23日下午，中國國家主席習近平應約同英國首相斯塔默（Keir Starmer）通電話。

報導稱，習近平祝賀斯塔默就任英國首相。

上個月初，英國工黨在大選中取得壓倒性勝利。工黨領袖斯塔默成為英國新任首相。兩天後，中國國務院總理李強向斯塔默的當選表示祝賀。

BBC曾在工黨勝選後報導稱，工黨承諾在100天內，會對英國與中國的關係進行全面審查。同時還提出，對中國交往的3C準則：競爭（compete）、合作（cooperate）和挑戰（challenge）。

工黨批評了保守黨在過去14年對華政策的「搖擺不定」，工黨的新任外交大臣大衛‧拉米（David Lammy）將保守黨的對華政策形容為「蹺蹺板」和「乒乓球」，意為變化無常。

2022年11月，時任英國首相的蘇納克在發表其上任後首個重要外交政策演說時直言英中關係的「黃金時代」已然告終。

「黃金時代」指的是英國前首相卡梅倫執政期間，英國政府以經貿往來為基礎，期待深化英中關係的說法。

蘇納克批評過去英國政府的對華政策，並指自己將拒絕「短視近利」與「一廂情願」的做法，採取「穩健的實用主義」應對。他警告，隨著北京對英國利益與價值觀構成的「系統性挑戰」（systemic challenge）日益尖銳，英國對華態度應有所改變。

法新社報導，根據英國官方公佈的數據，至2023年，中國是英國第五大貿易夥伴，但近年來，兩國就有關北京加強對前英國殖民地香港的控制爭執加深，兩國外交關係一直處於冰冷狀態。

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習近平：應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係

央視新聞報導稱，在同斯塔默的電話通話中，習近平表示，「當前，國際形勢變亂交織，中英同為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，應該以長遠和戰略眼光看待兩國關係，秉持夥伴定位，加強對話合作，以穩定互惠的中英關係造福兩國和世界」。

他說：「中國致力於以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興，堅持走和平發展道路，希望英方客觀理性看待中國。」

習近平還表示：「中方願同英方在相互尊重基礎上開展平等對話，增進瞭解互信，加強發展戰略對接，拓展金融、綠色經濟、人工智慧等領域合作，深化人文交流，讓互利共贏成為中英關係的主基調。」

斯塔默：希望兩國領導人能夠進行公開、坦誠和誠實的討論

倫敦政府就首相斯塔默和中國國家習近平舉行電話通話一事發表聲明表示，斯塔默在通話中闡述了倫敦政府的優先事項，包括國家安全、邊境安全和經濟穩定。

聲明寫道："作為聯合國安理會常任理事國，兩國領導人一致認為在氣候變化和全球安全等領域密切合作十分重要。」 聲明還表示，為了必要時解決和理解存在分歧的領域，例如香港、烏克蘭戰爭和人權問題，斯塔默希望兩國領導人能夠進行公開、坦誠和誠實的討論。

聲明稱，英中兩國領導人一致認為需要建立穩定、持續的英中關係。

中方發表的新聞稿中，斯塔默表示「願重申英方長期堅持一個中國政策立場沒有改變」。

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（法新社、路透社）

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