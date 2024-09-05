習近平承諾向非洲提供3600億元人民幣資金支持

中非合作論壇北京峰會本周四正式開幕。中國國家主席習近平在講話中宣佈，未來3年，中國政府願向非洲提供3600億元人民幣(約507億美元)額度的資金支持，為非洲創造不少於100萬個就業崗位。聯合國秘書長古特雷斯在峰會上警告，非洲的債務「狀況不可持續，並將引發社會動蕩」。

（德國之聲中文網）中非合作論壇自2000年10月成立以來已舉行過八屆部長級會議，並先後於2006年11月、2015年12月、2018年9月舉行論壇峰會。2006年中非合作論壇北京峰會確立中非新型戰略夥伴關係，2015年中非合作論壇約翰內斯堡峰會確立中非全面戰略合作夥伴關係，2018年中非合作論壇北京峰會確定構建更加緊密的中非命運共同體。

此次中非合作論壇北京峰會於9月4日至6日舉行，51個非洲國家元首、政府首腦及配偶，2位總統代表，非盟委員會主席法基以及聯合國秘書長古特雷斯出席峰會。

習近平9月5日在北京歡迎非洲各國領導人出席中非合作論壇峰會 圖片來源： Andy Wong/AP/picture alliance

9月3日和9月4日兩天，中國國家主席習近平在北京分別接見了約二十名前來出席中非合作論壇北京峰會的非洲國家領導人和國際組織負責人。據新華社報導，峰會期間，中國將分別與坦桑尼亞、莫桑比克、加蓬、乍得、馬拉維等國簽署多項雙邊合作協議，涉及農產品貿易、基礎設施等領域。在習近平和馬拉維總統查克維拉以及毛裡塔尼亞總統加茲瓦尼分別會晤時，雙方還共同宣佈，將中馬關係以及中毛關係提升為戰略夥伴關係。

9月4日晚，習近平和夫人彭麗媛在北京人民大會堂為前來出席中非合作論壇北京峰會的非方及國際賓客舉行了歡迎宴會。習近平在致辭中稱，"中非命運共同體建設基礎牢、起點高、前景廣，為構建人類命運共同體樹立了光輝典範。"

未來三年向非洲提供3600億元人民幣(約507億美元)新融資

9月5日上午，習近平在中非合作論壇北京峰會上發表主旨講話，強調中方願同非方開展中非攜手推進現代化十大夥伴行動，其中包括："中方願主動單方面擴大市場開放，決定給予包括33個非洲國家在內的所有同中國建交的最不發達國家100%稅目產品零關稅待遇，成為實施這一舉措的首個發展中大國和世界主要經濟體，推動中國大市場成為非洲大機遇。擴大非洲農產品准入，深化電商等領域合作，實施'中非品質提升計劃'。中方願同非方商簽共同發展經濟夥伴關係框架協定，為中非貿易投資提供長期、穩定、可預期的制度保障。"習近平還稱，"鼓勵中非企業'雙向奔赴'投資創業，把產業附加值留在非洲，為非洲創造不少於100萬個就業崗位"；"為推動'十大夥伴行動'實施，未來3年，中國政府願提供3600億元人民幣額度的資金支持，包括提供2100億元人民幣信貸資金額度和800億元人民幣各類援助、推動中國企業對非投資不少於700億元人民幣。中方還將鼓勵和支持非方在華發行'熊貓債'，為中非各領域務實合作提供強有力支持。"

中國深化與非洲關係的地緣政治目的

美聯社指出，數十位非洲領導人齊聚北京參加峰會，這表明中國在非洲大陸的影響力，也表明中國希望非洲大陸成為中國反擊美國主導的全球秩序的關鍵盟友。自2000年中非合作論壇成立以來，中國已成為非洲的主要參與者。中國企業為開采中國工業所需的資源而在非洲投入巨資，中國開發銀行在習近平的"一帶一路"計劃下為非洲各國修建鐵路、公路和其他基礎設施提供貸款。不過，雖然中國已連續15年保持非洲第一大貿易夥伴地位，但中國對非洲大陸的出口遠遠超過進口。為減少貿易逆差，非洲領導人正在尋求中國幫助其擴大農產品出口，實現經濟工業化。隨著中國尋求在非洲和其他發展中國家尋找盟友，以與美國競爭，共同制定全球經濟治理規範和各國互動方式，中非關係已超越貿易和投資范疇，具有政治色彩。

法新社援引卡內基國際和平基金會非洲項目主任扎伊納布‧烏斯曼（Zainab Usman）指出，"全面深化與非洲的經濟接觸"是北京本周的主要目標之一，"在特定領域，即使擴大這種接觸可能沒有經濟意義，也會受到地緣政治原因的驅動。"烏斯曼指出，一個目標可能是通過增加從非洲進口農產品和加工礦物來縮小中國與非洲之間日益擴大的貿易不平衡。而"滿足非洲的這些要求符合中國的地緣政治利益，可以讓他們在與美國的爭鬥中站在中國一邊。"

中國海關總署9月2日發布的數據顯示，2000年至2023年，中非貿易規模由不足1000億元增至1.98兆元，年均增長17.2%，高於同期中國貨物貿易年均增速4.6個百分點。今年以來，中非貿易繼續保持穩步增長：前7個月，中國對非洲進出口1.19兆元，同比增長5.5%，規模創歷史同期新高。其中，中國對非洲出口6979.3億元，自非洲進口4908.9億元。

非洲在中國之手？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

聯合國秘書長：非洲無法獲得充分債務減免是社會動蕩的原因

除擴大與非洲的貿易外，中國政府還向非洲國家提供了大量貸款，用於擴建重要的基礎設施。但批評人士稱，這些措施正在使一些受援國背上巨額國債並陷入對北京的依賴。法新社援引倫敦皇家國際事務研究所非洲項目負責人亞歷克斯‧維恩斯 (Alex Vines) 指出，肯亞最近发生抗議活動是由政府需要"償還包括中國在內的國際債權人的債務負擔"引發的。他和其他分析人士預計，鑑於此類事件的不斷發生，非洲領導人將在本周的論壇上不僅尋求更多的中國投資，而且還尋求更優惠的貸款。

位於德國基爾的世界經濟研究所（IfW）去年5月2日發表的一份關於非洲債務的研究報告稱，中國金融機構向非洲國家放貸的平均利率為3.2%。而世界銀行、國際貨幣基金組織和其他國家向非洲融資者索要的平均利率僅為1.1%。

據路透社報導， 聯合國秘書長古特雷斯周四表示，非洲國家無法充分獲得債務減免和資源稀缺是社會動蕩的根源，並提議對國際金融架構進行新的改革。他讚揚了中國在非洲各地的倡議，並表示這些舉措可以推動"可再生能源革命"並"成為糧食系統和數字聯通性關鍵轉型的催化劑"。

中國去年批准向非洲提供46.1億美元貸款，這是自2016年以來的首次年度增長，但遠低於2016年向非洲提供284億美元貸款的峰值。2015年，中國宣佈了向非洲提供600億美元的融資計劃。然而，隨著中國面臨國內金融壓力、非洲國家經濟受大宗商品價格下跌以及疫情影響，中國的資金支持有所減少。2021年，中國提供給非洲的貸款數額是12.2億美元，2022年不足10億美元。波士頓大學的一項研究顯示，2000年至2023年間，中國向非洲49個國家和七個區域機構提供了總計1822.8億美元的貸款。

（路透社、美聯社、法新社等）

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