「習大哥來了」——塞爾維亞為何頻繁向中國「送秋波」

在塞爾維亞，習近平的國事訪問被視為對 「鐵鋼友誼 」的確認。中國已成為巴爾干地區重要的經濟和政治參與者。不過歐盟對此表示不快。

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平對塞爾維亞展開國事訪問的這一天對於中國而言是具有特殊意義的一天。25年前的這一天，中國駐南聯盟的大使館被北約的導彈擊中，當時造成3名中國公民死亡，20多人受傷。

1999年，南聯盟對科索沃解放軍和科索沃阿爾巴尼亞族進行屠殺。隨後北約介入。在最後的外交努力失敗之後，北約決定對南聯盟進行大規模空襲。

迄今為止，北約堅稱轟炸中國駐貝爾格萊德大使館是一場意外。但是北京卻對此不以為然。而塞爾維亞反正是將北約的干預看作是對該國實施的暴行。

25年前，北約轟炸南聯盟 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

所以全世界最有權勢的人物之一的來訪剛好恰如其分。塞爾維亞親政府報紙《信使報》（ Kurir）將習近平的訪問稱作是「強有力印證了塞爾維亞和中國之間的鐵桿友誼」。

小國塞爾維亞和大國中國多年來一直保持著友好務實的關係。兩國之間的合作從基礎設施項目到警務合作。但歐盟內部並不是所有人都喜歡這樣的合作。

因為塞爾維亞這個巴爾干國家有意正式加入歐盟，所以許多人擔心它會成為中國或者俄羅斯的「特洛伊木馬」，亦或者是中俄兩國的「特洛伊木馬」。

塞爾維亞是中國投資的重要目標

先放下宏大的政治不談，光談一談污水處理。借助中國32億歐元的巨額貸款，塞爾維亞正在建設5000公里的污水處理系統和159座污水處理廠。

即便是在首都貝爾格萊德，廢水在排入寬廣的薩瓦河和多瑙河之前也沒有經過處理。

貸款、基礎設施、工廠……中國人在塞爾維亞中部經營一家大型鋼鐵廠，在該國東部經營一家冶煉廠和銅礦，在北部經營一家輪胎廠。

塞爾維亞是中國投資的重要目標。該國與布魯塞爾簽訂了廣泛的貿易協定，但由於不是歐盟成員國，因此不受嚴格的標準規則的約束。

坐鎮貝爾格萊德的總統武契奇（Aleksandar Vučić）是一位務實的獨裁者，他嚴格控制媒體並持續打壓反對派。他所在的前進黨的統治甚至觸及到最小的村莊。

無論是貝爾格萊德一座中國建造的橋樑的開通，還是一段高速公路和火車路線的開通，武契奇和他的電視團隊都會出現在那裡。

智庫貝爾格萊德政治卓越基金會(BFPE)的中國問題專家弗拉迪薩夫列夫(Stefan Vladisavljev)說：「在過去的15年裡，中國的確已經成為塞爾維亞基礎設施和經濟發展的支柱之一。」

這非常符合塞爾維亞政府的主要敘事方式：進步、就業、更高的薪水。

中國人不太重視環境標準並不重要，塞爾維亞當權者覺得創造就業崗位更重要。在一個大多數人每月生活費不足 500歐元、許多工作都要靠黨的恩惠才能維持的國家，這是一個充滿希望的故事。

批評者認為，中國人根本沒有投資，他們只是為建設項目提供資金。 最終拿到招標合同的還是中國企業，在建築工地勞作的是中國工人。不久後這些中國工人還會在地下工地工作。因為，除了法國企業，中國企業也會在貝爾格萊德修建地鐵。貝爾格萊德是歐洲最後一批既沒有污水處理廠，也沒有地鐵的大城市中的一座。

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「特洛伊木馬」

中國是塞爾維亞第二大貿易夥伴，僅次於德國。然而去年塞爾維亞對德國的貿易逆差僅為5億歐元，對華貿易逆差卻高達34億歐元。

隨著貝爾格萊德和北京之間的自由貿易協定將於7月生效，情況會發生改變。總統武契奇表示，塞爾維亞的主要目標是向中國出售更多蔬菜、水果、烈酒和葡萄酒。

中國問題專家弗拉迪薩夫列夫說，塞中之間的「鐵桿友誼」尤其是在新冠疫情爆發之初得到了加強。當時，中國人送來了大量疫苗和口罩。這件事留在了塞爾維亞的記憶裡。但正相反，歐盟給與的價值上億歐元的抗疫援助卻很少被塞爾維亞媒體提及。

因為這也涉及更大的政治。雖然武契奇希望帶領塞爾維亞加入歐盟，但進展卻非常緩慢，此時的他正在與傳統的東正教盟友俄羅斯眉來眼去，與中國的「調情」也變得越來越多。

在聯合國安理會擁有否決權的兩個大國在科索沃問題上都支持塞爾維亞。貝爾格萊德直到今天都不承認科索沃獨立。

但有一點不同：俄羅斯的支持也有政治代價——尤其是在襲擊烏克蘭之後，但北京的支持似乎不附帶任何政治條件。

弗拉迪薩夫列夫指出，中國具有塞爾維亞理想中的朋友形象。這關係到經濟和政治支持、以及對中國作為最終對抗西方的大國的看法。而這正是歐盟和美國所疑心的。「巴爾干地區一直主要是西方勢力範圍的一部分，」弗拉迪薩夫列夫說：「因此人們擔心，如果塞爾維亞加入歐盟，那麼中國的利益交叉點也將隨之而來。」

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來自中國的防空系統

塞爾維亞在政治上有多個支柱，但該國在軍事上宣稱實行「中立」。 在武契奇時代，這意味著主要與北約進行軍事演習，但在烏克蘭戰爭之前也與俄羅斯聯合軍演。

而且塞爾維亞也從各方購買武器。塞爾維亞的軍武庫現在是一個大雜燴：從蘇聯時期的武器系統到最近訂購的法國戰鬥機，應有盡有。

塞爾維亞軍隊也擁有中國的CH-95無人機。專家們說，這款無人機在塞爾維亞發展自己的無人機系統過程中發揮了關鍵作用。但真正的瑰寶是中國的紅旗防空導彈系統FK3。

軍事專家拉杜洛維奇(Vlade Radulović)對德國之聲表示：「FK3非常重要，因為塞爾維亞軍隊以前沒有這樣的防空系統。該系統的射程約為100公里，與之前構成我們防空系統的前蘇聯時期的涅瓦河系統（Newa）相比，射程顯著增加。」

此外塞爾維亞和中國也在警務方面進行合作。人們曾多次在貝爾格萊德街頭看到正在巡邏的中國警察，據說目的是為了向中國遊客提供幫助。在塞爾維亞的很多電視新聞中對這一現象進行了正面的報導。

不過，讓人不太愉快的是，在塞爾維亞首都已經安裝了一千多台中國華為公司生產的具有人臉識別功能的攝影頭。警方對具體安裝地點保持沉默，但這些攝影頭到處可見。

根據法律，塞爾維亞警方不得使用人臉識別軟體。但政府試圖多次修改法律。

可以肯定的是：貝爾格萊德是歐洲第一個隨處可見「智慧型」攝影頭的城市，而且自稱「安全城市」，這也是為中國監控技術打廣告。

武契奇總統對華友好路線受到民眾好評。所有民意調查都顯示，中國是塞爾維亞第二重要的朋友和第二重要的盟友。俄羅斯仍然是最受歡迎的盟友。歐盟和美國則遠遠落後。

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