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義大利
位於南歐的義大利，其國土主要包括亞平寧半島、西西裡島、撒丁島，總面積約30萬平方公里，人口6080萬。
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即時新聞
2024年4月13日
2024年4月13日
中國商務部長批評歐盟「雙標主義」
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深度報導
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
德語媒體：抱怨中國產能過剩 既虛偽又短視
《商報》觀察到義大利在去年退出「一帶一路倡議」後，目前正在努力加強同中國的貿易往來。《新蘇黎世報》問道，「什麼是產能過剩？假如一個國家只為自己的市場進行生產，那麼貿易從何談起？」
政治
2024年4月19日
2024年4月19日
義大利將趕超德國 成為歐洲經濟強國？
義大利將趕超德國 成為歐洲經濟強國？
德國經濟陷入停滯之際，義大利經濟卻在持續增長。但實際上後疫情時期的經濟復甦與義大利總理梅洛尼的經濟政策關係並不大，主要靠的是補貼和新增債務。
經濟
2024年4月7日
2024年4月7日
黑暗料理還是創新美食？用昆蟲做披薩
黑暗料理還是創新美食？用昆蟲做披薩
義大利一家新創公司正在培育蟋蟀，作為氣候友好型的食材，例如，用作披薩的配料。這是應對氣候變化的妙招，還是對義大利美食的正面攻擊？
文化
2024年3月24日
2024年3月24日
04:25 分鐘
公民實驗室：全球逾百家親中宣傳網站與中企有關
公民實驗室：全球逾百家親中宣傳網站與中企有關
數字監督組織「公民實驗室」發現，歐洲、亞洲和拉丁美洲有 100 多家網站偽裝成當地新聞媒體，宣傳親中內容。這些網站都與中國的一家公關公司有關。
政治
2024年2月8日
2024年2月8日
僅有9個居民！不通公路的義大利隔世小村
僅有9個居民！不通公路的義大利隔世小村
位於義大利阿爾卑斯山脈的一個與世隔絕的小村Codera只有9位村民。沒有公路通往這個村莊，想要進村先要攀爬2600級台階。
文化
2024年1月14日
2024年1月14日
01:23 分鐘
義大利廚師教你做意式番茄肉醬面
義大利廚師教你做意式番茄肉醬面
你知道意式番茄肉醬搭配直面是錯誤的嗎？來自意式肉醬面發源地博洛尼亞的廚師告訴你：一道經典意式番茄肉醬面的必備材料，以及你不應該加入的配料。
文化
2024年1月1日
2024年1月1日
02:04 分鐘
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